Un voyage sur la Lune ? Un artiste de Penticton sélectionné pour faire partie de la prochaine mission de la NASA – Kelowna Capital News

Le travail d’un artiste de Penticton est — littéralement — d’aller sur la Lune.

Parmi les plus de 30 000 pièces mondiales prêtes à décoller lors d’une prochaine mission de la NASA, le travail d’Ariane Kamps sera inclus.

Clover et Vox Dei In Cyberia. Ce sont les noms des deux pièces basées à Penticton qui doivent être emballées dans une capsule temporelle pour le Lunar Codex, un projet artistique américain qui présente le travail d’artistes, d’écrivains, de musiciens et de cinéastes de 137 pays lors d’un voyage sur la Lune.

“J’ai été époustouflé quand j’ai découvert que j’avais été sélectionné pour cela”, a déclaré Kamps. « Je ne pensais pas que c’était réellement réel. C’est un peu bizarre, pour être honnête.

L’artiste de Penticton, originaire de New Westminster, s’attend à ce que son travail fasse partie du lancement de la NASA sur la Lune la semaine prochaine, mais admet que tout dépend “de la météo”. Dans le cadre du Lunar Codex, quatre capsules, présentant le travail de milliers d’artistes, seront envoyées dans l’espace en quatre mois différents au cours des deux prochaines années : septembre 2022, décembre 2022, janvier 2023 et novembre 2024.

“C’est un projet assez incroyable… c’est presque comme ils l’ont dit, trouvons tous les meilleurs artistes et ensuite mettons-les sur la Lune”, a déclaré Kamps en riant.

Sur la base de sa récente reconnaissance internationale, Kamps doit être une artiste chevronnée hautement qualifiée, n’est-ce pas ? Pas exactement.

Son voyage a commencé il y a sept ans, un jour après la naissance de son cinquième enfant. À la recherche d’un passe-temps qu’elle peut appeler le sien, l’art semblait faire l’affaire. Bien qu’ayant un intérêt pour la peinture et le dessin depuis ses années d’école primaire, Kamps n’en a jamais vraiment profité.

Mais après avoir passé du temps seule, principalement toute la nuit à cause de ses jeunes enfants, Kamps a finalement travaillé dans l’artisanat et est officiellement devenue une artiste.

Travaillant depuis son studio de Penticton, son travail a depuis été présenté dans des maisons et des collections privées en Amérique du Nord et en Australie.

Kamps a été sélectionnée pour la mission spatiale après avoir soumis ses œuvres à des galeries d’art à Philadelphie et à Chicago l’année dernière. Les galeries respectives ont aidé à déterminer quels artistes seraient inclus dans le projet Lunar Codex.

“Faire partie des meilleurs artistes de notre époque est un immense honneur”, a déclaré Kamps. « Je suis très bouleversé par cette pensée. C’est ainsi que la plupart des artistes y voient… la pièce n’est pas seulement un produit, c’est une partie de vous-même. Et maintenant, nous allons tous ensemble sur la Lune.

Vox Dei Cyberia, la pièce initialement envoyée à la galerie de Chicago pour le concours spatial, peut être vue à Tin Whistle Brewing à Penticton. Kamps a ajouté qu’elle prévoyait de diriger une exposition d’art solo à Leir House l’année prochaine.

Mais pour l’instant, il s’agit d’être fière de son voyage artistique historique dans l’espace.

“J’ai toujours voulu être astronaute, alors c’est un prix de consolation très cool”, a-t-elle déclaré en riant.

