Un voyage mélodieux et musical pour briser les frontières et atteindre le meilleur

Qu’il s’agisse des vieux souvenirs dorés de Kishore Kumar ou de la magie des artistes modernes, l’industrie de la musique indienne a une assez grande réputation dans le monde.

Le domaine de la musique est incomplet sans faire référence au talent et à la polyvalence indiens. L’un de ces noms est Faheem Rahiman, qui est largement connu et reconnu pour son goût et sa contribution à la musique. Travaillant dans les coulisses, il est l’un de ces joyaux cachés de l’industrie qui capture le monde de la musique avec son talent et sa passion dévoués.

Fondateur de la société ‘Third Eye Films LLC’, il est également producteur délégué, réalisant des clips musicaux et TVC. En Inde, Faheem Rahiman est l’un des meilleurs artistes d’aujourd’hui et très populaire auprès du public. Non seulement cela, mais il a également travaillé sérieusement à la promotion et à la diffusion de la musique indienne dans d’autres parties du monde et a réussi à élever la barre des normes.

En plus de travailler avec de nombreux réalisateurs de renommée mondiale dans les domaines du cinéma et de la musique, Faheem Rahiman a également partagé la scène avec plusieurs réalisateurs vedettes. ArvinderKhaira, Satti Dhillon, David Zennie, Yaadu Brar, Robby Singh, Savio, Omar LuLu, Naushad Khan, Satvinder, Josan Broz, Sukh Sanghera, Rudransh Sharma sont quelques noms. Son nom a été incorporé à de nombreux artistes anciens et nouveaux, ce qui suggère son expérience et sa connaissance polyvalente de la musique. Son goût et ses compétences sont non seulement appréciés mais également approuvés par tous ses fans et followers. Faheem Rahiman a fait partie de plus de 45 chansons et sa contribution dans le domaine est très bien reconnue et acclamée par la critique. Dans la musique moderne, il a travaillé avec de jeunes artistes comme B Praak, Sukhe, Dilijit Dosanjh, Jaani, Tony Kakkar, JassManak, Divine, Guri, Neha Sharma, Meet Broz, Kambi, Kaka, Atif Aslam, Fazilpuria, Big Dhillon, Sunanda Sharma, Karizma Sharma, Heli Dharuwala, Anmol Gagan, Dev Negi, KshtijiTarey, Manindar Buttar, Niti Taylor, etc. Sa collaboration avec ces nouveaux visages a encore intensifié son image inspirante auprès du public.

Indéniablement, Faheem Rahiman a été un nom actif derrière de nombreuses chansons et compositions musicales. Dévouant tout son cœur et toute son âme à la profession, sa contribution et sa diligence ont été extrêmement louables. Faheem Rahiman a récemment rejoint le très célèbre Tony Kakkar dans l’une de ses dernières sorties intitulée ‘Laila’. Il a joué un rôle important dans sa création et la chanson est devenue un énorme succès auprès du nouveau public. Une autre chanson dans laquelle Faheem Rahiman s’est associé à Divine est ‘No Competition’. Travailler avec deux artistes ensemble, ce fut un projet stimulant dans la carrière de Faheem. Il est également expert dans la création de TVC. En raison de ses connaissances et de ses compétences, il s’est également associé à de nombreuses marques et entreprises de premier plan.

Se préparant pour ses prochaines sorties, à savoir Filhaal 2 et quatre autres qui n’ont pas encore de titre, Faheem Rahimanis se prépare pour des performances plus novatrices. De plus, il a également des projets à réaliser avec des artistes new-age très populaires comme SukheMuziicalDotcorz, Guru Randawa, Jassie Gill et bien d’autres. Il est le producteur délégué de nombreuses chansons comme ‘Laila’, ‘Mazaa’, ‘2 Bhai’, ‘No Competition’, ‘Butterfly’, ‘Shopping’, ‘Tu Hi Hai Meri Zindagi’, ‘Beautiful’, ‘MascareyWaliAkh’ , ‘Lambo Car’ et ‘Ban’, et producteur associé de nombreuses chansons comme « DhoorPendi » de Kaka et ‘Chale To Kat Hi Jaayega’ d’Atif Aslam. Gagner le cœur des gens avec sa récente sortie intitulée ‘Mazaa’, il s’engagera également en tant que producteur délégué et producteur associé pour de nombreuses chansons à venir.

Compte tenu de l’intensité et du rythme des réalisations de Faheem Rahiman dans le domaine de la musique, il va de soi qu’il sera très bientôt au sommet du succès et de la reconnaissance.

