Un voyage en voiture de 139 km : Fraser Health s’efforce de réduire l’impact climatique des inhalateurs

Lorsque les gens pensent à utiliser un inhalateur, ils peuvent être surpris de savoir à quel point ces «petits inhalateurs bleus» ont un impact sur l’environnement, déclare un médecin de la Colombie-Britannique.

Kevin Liang, médecin de famille des autorités sanitaires du Fraser et de la côte de Vancouver, a participé à une étude menée par Fraser-Health dans le BC Medical Journal et a révélé qu’entre 2016 et 2021, les inhalateurs produisaient 8 478 tonnes de dioxyde de carbone dans la seule région sanitaire de Fraser.

L’autorité sanitaire note que l’empreinte carbone représente environ 22% de toutes les émissions des établissements de santé Fraser, qui comprennent 174 bâtiments avec 13 hôpitaux de soins actifs.

Liang a déclaré que dans son travail quotidien, il prescrivait de nombreux inhalateurs aux personnes souffrant d’asthme et de MPOC, et avec cela, il effectuait pas mal d’analyses sur l’impact des inhalateurs sur le climat.

« Nous savions que les impacts étaient assez élevés individuellement, car chacun de ces petits inhalateurs bleus a un impact pouvant aller jusqu’à 139 kilomètres, mais nous ne savions pas quelle proportion cela représente dans l’ensemble de l’autorité sanitaire. »

Ces 139 kilomètres, a-t-il dit, représentent le cycle de vie complet de l’inhalateur.

La majeure partie des émissions provient du gaz contenu dans la petite cartouche métallique qui est libérée à chaque bouffée.

Selon Fraser Health, les « coupables du carbone » sont des gaz liquéfiés appelés hydrofluoroalcanes (HFA), qui sont présents dans un type d’inhalateurs – les inhalateurs-doseurs sous pression. Les HFA délivrent des médicaments aux poumons et, ce faisant, libèrent des gaz à effet de serre dans l’atmosphère.

Cependant, les alternatives sans HFA à faible teneur en carbone qui utilisent des formulations de poudre sèche et de brouillard doux sont efficaces pour la plupart des patients et plus respectueuses de l’environnement sans impact négatif sur la santé ou le confort des patients.

Il a expliqué qu’au Canada, 90 % des inhalateurs prescrits sont des inhalateurs-doseurs, tandis que 10 % sont des inhalateurs à poudre sèche.

« Nous ne disons pas non aux inhalateurs, mais plutôt votre alternative. »

C’est pourquoi Liang a déclaré qu’il essayait d’éduquer ses patients sur ces inhalateurs et sur la façon de les utiliser, de les prescrire et à qui ils sont indiqués.

Alors que certaines personnes ont besoin d’utiliser les inhalateurs HFA, « de larges pans de la population peuvent utiliser l’option la plus verte ».

« Ce n’est jamais que nous voulons retirer vos inhalateurs ou que nous voulons compromettre votre asthme ou votre MPOC pour l’environnement. Mais plutôt, nous voulons vous aider à améliorer le tueur respiratoire en parlant de différentes alternatives qui ne contiennent pas ces propulseurs et qui sont parfois bien meilleures pour vous, pour votre santé en général.

Les gens peuvent lire le rapport ici.

@laurenpcollins1

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Santé Fraser