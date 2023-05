Un voyage en train à grande vitesse pour MK Staline au Japon, puis un tweet pour l’Inde

Le ministre en chef du Tamil Nadu, MK Staline, qui est en voyage officiel au Japon, a entrepris dimanche un voyage en train à grande vitesse de 500 km vers sa capitale, Tokyo, et a déclaré qu’un tel service pourrait également profiter aux citoyens indiens.

Dans un tweet, il a déclaré: « Voyage d’Osaka à Tokyo sur #BulletTrain; couvrira une distance d’environ 500 km en moins de deux heures et demie », et a partagé quelques photos de son voyage.

« Un service ferroviaire équivalent à #BulletTrain, non seulement en termes de conception mais aussi de vitesse et de qualité, devrait également être utilisé dans notre Inde. Les pauvres et les classes moyennes devraient en bénéficier et leur voyage devrait devenir plus facile ! #FutureIndia », a-t-il ajouté.

Le ministre en chef avait auparavant entrepris un voyage officiel dans deux pays, Singapour et le Japon, pour attirer davantage d’investissements au Tamil Nadu.