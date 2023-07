Un voyage de recherche au Mexique tragiquement écourté après qu’un doctorant de l’UC Berkeley a été tué par balle 7 fois

Pendant quatre ans, Gabriel Trujillo a parcouru la largeur des États-Unis et le sud du Mexique à la recherche d’un arbuste à fleurs appelé le bouton commun.

La plante est originaire des climats variés du Canada, des États-Unis et du Mexique. Trujillo, un doctorat de 31 ans. étudiant à l’Université de Californie à Berkeley, voulait savoir pourquoi il prospérait dans une telle gamme d’endroits et si l’évolution de l’espèce offrait des possibilités pour les futurs efforts de conservation et de restauration de l’habitat.

La recherche a été tragiquement interrompue la semaine dernière au Mexique, où le père de Trujillo a déclaré avoir été abattu de sept balles. Les autorités ont découvert son corps le 22 juin dans l’État de Sonora, au nord-ouest du Mexique, quelques jours après que sa fiancée a signalé sa disparition.

Le meurtre a laissé la famille sous le choc et à la recherche de réponses dans une affaire qui a encore une fois mis en évidence la violence endémique qui sévit dans les lieux mexicains contrôlés par des cartels de la drogue.

« Le mauvais endroit »

Trujillo a traversé la frontière de l’Arizona jusqu’à Nogales le 17 juin. Il a parlé à son père le lendemain et lui et sa fiancée, Roxanne Cruz-de Hoyos, ont discuté le lendemain matin. Il lui a dit qu’il sortait pour ramasser des plantes et qu’il reviendrait plus tard dans son Airbnb.

Cruz-de Hoyos s’est inquiété lorsque Trujillo n’a pas répondu à ses appels téléphoniques et SMS – ils parlaient normalement plusieurs fois par jour – et ses hôtes Airbnb ont déclaré que ses affaires étaient toujours là mais qu’il n’était pas revenu. Elle a acheté un billet d’avion le lendemain et s’est envolée pour le Mexique pour chercher.

Le 22 juin, les autorités ont découvert son corps à environ 100 km d’Airbnb. Il était toujours à l’intérieur de son SUV, a déclaré Cruz-de Hoyos.

Elle l’a identifié pour les autorités mexicaines alors que son père se précipitait pour prendre un vol au départ du Michigan. Tous deux ont reçu peu d’informations sur la tragédie et demandent des réponses aux gouvernements américain et mexicain.

« De toute évidence, il était au mauvais endroit », a déclaré Anthony Trujillo à l’Associated Press jeudi alors qu’il attendait pour embarquer sur un vol de retour, la dépouille de son fils à ses côtés.

Le bureau du procureur de l’État de Sonora a déclaré jeudi dans un communiqué qu’il analysait des preuves « pour établir les faits, les conditions et les causes du décès ». La déclaration n’a pas donné de détails sur ce qui s’est passé ni qualifié la mort de Trujillo d’homicide.

Sa famille l’a supplié de ne pas se rendre dans un endroit aussi dangereux : Sonora a enregistré 518 homicides jusqu’en mai, selon les données du gouvernement fédéral. Mais Trujillo pensait que le voyage était crucial pour ses recherches.

Partageant une longue frontière avec les États-Unis, Sonora est une route clé pour la contrebande de drogues, en particulier de fentanyl, ainsi que de migrants, d’argent et d’armes entre les États-Unis et l’État de Sinaloa, et le tristement célèbre cartel du même nom, plus au sud.

Sonora a longtemps été un territoire critique pour les cartels de la drogue mexicains et ces dernières années, ces rivalités ont augmenté le niveau de violence et ont parfois fait des victimes civiles.

Des hommes armés du cartel ont tué trois femmes américaines et six de leurs enfants près de la frontière des États de Sonora et de Chihuahua en 2019. Les Américains vivaient dans des communautés fondées il y a des décennies par une ramification de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours.

Racines autochtones

Pour Trujillo, un universitaire ayant des liens avec l’Arizona, le Michigan, l’Illinois, le Nouveau-Mexique, la Californie et les terres indigènes du Mexique, la capacité du boutonnier à survivre et à prospérer presque n’importe où devait lui sembler familière.

Il a passé des années à l’étudier et à collecter des spécimens, souvent aux côtés de Cruz-de Hoyos – un boursier postdoctoral étudiant la mortalité généralisée des arbres – dans une grande camionnette rouge qu’ils ont achetée ensemble.

« Nous nous sommes engagés à consacrer nos vies à la conservation de l’environnement et à la recherche environnementale », a déclaré Cruz-de Hoyos à l’AP. « Nous avons senti que les mains des Autochtones ont pris soin de ces terres depuis des temps immémoriaux. »

Attiré par Sonora, Trujillo espérait se connecter avec ses racines indigènes Opata à travers les terres ancestrales du groupe dans la région sèche et montagneuse. Il a finalement voulu appliquer ses recherches à la construction d’un jardin au Mexique et à l’utilisation du bouton pour la restauration des zones humides. Son voyage prévu comprenait trois sites potentiels pour faire un choix final.

Avec une ascendance commune dans le groupe indigène Nahua, qui a des liens avec la civilisation aztèque du centre du Mexique, le couple s’est engagé à fusionner leurs identités et leurs études scientifiques dans le cadre de leur avenir ensemble.

Cruz-de Hoyos suivait des traitements de fertilité depuis deux ans et le voyage de cet été au Mexique était censé être le dernier de Trujillo avant que le couple ne commence à essayer de tomber enceinte.

Ils avaient acheté une maison ensemble, commandé des bagues de fiançailles personnalisées et envisagé un mariage dirigé par un aîné autochtone d’ici la fin de l’année. Ils prévoyaient d’annoncer leur heureuse nouvelle en août, au retour de Trujillo de son voyage.

Cruz-de Hoyos honorera plutôt Trujillo avec une cérémonie de Danza Azteca, une tradition spirituelle autochtone, dans la région de la baie de San Francisco après que son père aura organisé une messe funéraire catholique au Michigan le mois prochain.

‘Une agrafeuse’

Né le 4 mars 1992 en Arizona, la famille de Trujillo a déménagé dans le Michigan pendant son enfance. Six enfants dans une famille recomposée dans un quartier à prédominance blanche : « Nous étions comme les Brady Bunch mexicains », a déclaré son père.

Trujillo a fréquenté un pensionnat au Nouveau-Mexique au lycée et a obtenu son diplôme de premier cycle du Lake Forest College dans l’Illinois. Boursier de la Fondation Ford, il était sur la bonne voie pour terminer son doctorat. à Berkeley en 2025.

« Gabe était un écologiste passionné, un biologiste de terrain et un défenseur de diverses voix dans le domaine scientifique », a écrit le département de biologie intégrative de l’université dans un e-mail à la communauté de son campus. « Nous sommes tous confrontés à un monde qui est moins brillant pour cette perte. »

Sa mère, Gloria, est décédée d’un cancer il y a dix ans. Outre son père et Cruz-de Hoyos, Trujillo laisse dans le deuil cinq frères et sœurs, six nièces et un neveu.

Mettez-le dans le même espace que les jeunes, a dit son père, et il les conduirait immédiatement à l’extérieur, cherchant des insectes et des plantes. Il emmenait souvent une nièce dans un étang du Michigan pour chercher des grenouilles. Elle a nommé une grenouille en peluche en son honneur.

« Une randonnée de 20 minutes avec moi prendrait une heure car il me montrerait toutes les plantes et tous les champignons », a déclaré Anthony Trujillo. « Il voulait tout savoir sur tout. »

Malgré des années de réussite scolaire, Anthony Trujillo n’arrêtait pas de penser au projet d’école primaire de son fils : « Si tu étais un objet, comment te décrirais-tu ?

Gabriel Trujillo, tout juste âgé de 8 ou 9 ans, a écrit qu’il serait agrafeuse.

« Nous nous sommes tous demandés, ‘une agrafeuse?’ Maintenant, ça a un peu de sens », a déclaré son père en s’étouffant. « Ça tient les choses ensemble. »