Un voyage de pur travail acharné et de diligence : Faheem Rahiman | Actualités musicales

La musique est un langage de l’art. C’est l’essence du cœur et de l’âme de chacun. Pour certains, ce n’est peut-être qu’un passe-temps, mais pour quelques autres, c’est la passion de la vie. La musique est ce qui les anime ; la musique est ce qui les maintient en vie ! Un de ces individus, pour qui la musique est incarnée dans son âme même, est Faheem Rahiman. Un visage très populaire dans l’industrie, Faheem a eu un beau voyage musical avec des expériences diverses et des réalisations brillantes. Ses compétences et son goût pour la musique sont si impressionnants et délicieux qu’aujourd’hui, son nom figure parmi les meilleurs artistes contemporains en Inde.

Faheem Rahimani est un producteur exécutif connu pour ses vidéos musicales et TVC tendance. Il est également le fondateur d’une société appelée «Third Eye Films LLC». Ayant composé plus de 45 chansons à ce jour, il a travaillé avec la plupart des artistes de l’industrie.

Sukhe Muziical Doctorz, B Praak, Diljit Dosanjh, Jaani, Divine, Tony Kakkar, Jass Manak, Guri, Kambi, Neha Sharma, Fazilpuria, Big Dhillon, Sunanda Sharma, Kaka, Heli Dharuwala, Neha Malik, Anmol Gagan, Dev Negi, Kshtiji Tarey, Karizma Sharma, Manindar Buttar, Niti Taylor sont quelques noms. Ses expériences dans l’industrie ont été si polyvalentes qu’il a travaillé avec de nombreux artistes de différents groupes d’âge et périodes. Il s’est consacré au domaine de la musique et a représenté l’industrie musicale indienne dans le monde entier. Promouvoir les artistes et les talents indiens, Faheem Rahiman a élevé la barre des normes. Même en travaillant dans les coulisses, son engagement et sa production déterminée ont été reconnus et acclamés par le public.

Réfléchissant davantage au travail de Faheem et à son association avec d’autres artistes de l’industrie, sa dernière sortie était « Mazaa », qui est devenue massivement populaire parmi les jeunes auditeurs et a acquis un statut tendance. En dehors de cela, Faheem Rahiman a également collaboré avec Tony Kakkar dans ‘Laila’ qui a également été un grand succès. Il s’est également associé à Divine dans la chanson ‘No Competition’, très appréciée et appréciée par tous ses fans et sympathisants. Il a révélé qu’il s’agissait de l’un des projets les plus difficiles de son parcours musical, où il a dû travailler avec deux artistes simultanément. Au total, il a travaillé avec de nombreux artistes, tant nationaux qu’internationaux. Arvinder Khaira, Satti Dhillon, Omar Lulu, David Zennie, Yaadu

Brar, Sukh Sanghera, Robby Singh, Savio, Naushad Khan, Rudransh Sharma, Satvinder et Josan Broz en sont quelques exemples. Pour l’instant, il se prépare pour plusieurs projets à venir avec les artistes de la musique new-age. Il y a Filhaal 2 et quatre autres bandes sonores pour lesquelles il a été inscrit. Faheem Rahiman est le producteur délégué de nombreuses chansons comme « Laila », « Mazaa », « 2 Bhai », « No Competition », « Butterfly », « Shopping ». ‘, ‘Tu Hi Hai Meri Zindagi’, ‘Beautiful’, ‘Mascarey Wali Akh’ et ‘Ban’, et producteur associé de nombreuses chansons comme ‘Kaka’ et ‘Chale To Kat Hi Jaayega’. Il s’est associé aux plus grands noms contemporains de l’industrie musicale indienne comme Guru Randhawa, Jassi Gill, JassManak et B Praak.

L’engagement et l’engagement de Faheem Rahiman envers la musique sont très inspirants et encourageants. Il représente ces individus forts et volontaires qui sont prêts à poursuivre leurs rêves, quoi qu’il arrive. Tout ce qu’il a accompli à ce jour n’est rien d’autre que du travail acharné et de la diligence. Il a prospéré dans l’industrie de la musique, tant en Inde qu’à l’étranger, et va sûrement accomplir la plus grande des réalisations dans un avenir proche.

Connectez-vous avec Faheem Rahiman sur Instagram – @faheemrahiman

(Avertissement : contenu du bureau de la marque)