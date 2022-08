Un voyage de Pelosi à Taïwan mettrait à l’épreuve l’appétit de la Chine pour la confrontation

M. Biden a déclaré aux journalistes le mois dernier que “l’armée pense que ce n’est pas une bonne idée pour le moment” que Mme Pelosi se rende à Taïwan, et des responsables de l’administration auraient tenté de la persuader de ne pas se rendre. Après l’appel téléphonique de M. Biden avec M. Xi la semaine dernière, le compte rendu américain de l’échange “a suggéré que Biden avait clairement indiqué qu’il ne cherchait pas à se battre avec la Chine au sujet de Taïwan pour le moment”, a déclaré Ryan Hass, chercheur principal à la Brookings. Institution et ancien directeur pour la Chine au Conseil de sécurité nationale.

Même ainsi, dit M. Hass dans un nouveau document, Pékin et Washington sont devenus de plus en plus méfiants à l’égard des intentions de l’autre envers Taïwan, et “les canaux de communication pour gérer les tensions se sont effondrés”.

Les responsables de Washington et de nombreuses personnes à Taïwan affirment que les efforts de la Chine pour exclure l’île des forums internationaux ont aggravé la frustration des Taïwanais à l’égard de Pékin. Ils disent également que l’augmentation des activités militaires chinoises autour de l’île n’a fait qu’intensifier les appréhensions des habitants à propos de M. Xi.

Les décideurs politiques de Pékin blâment les États-Unis. Ils disent que Washington ne fait de plus en plus que du bout des lèvres sa politique d'”une seule Chine” et a élargi ses liens militaires et politiques avec Taipei bien au-delà de ce qui avait été convenu lorsque Pékin et Washington ont établi des relations diplomatiques en 1979.