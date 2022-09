Un voyage dans l’histoire du gril d’Ottawa contre Streator, 10 ans à la fois – Shaw Local

Le 3 novembre 1894, les programmes de football des écoles secondaires d’Ottawa et de Streator se sont réunis pour la première fois. Le compte rendu de journal de la rédactrice en chef de la société Streator Daily Free Press, témoin de son premier match de football ce samedi après-midi, a déclaré: “C’est un bon match pour les gens qui regardent, mais assez dur pour les gars engagés.”

Le temps n’a pas changé que pour les fans et les adeptes des deux côtés ou les jeunes hommes qui ont porté les couleurs de leur école tout en se battant sur le gril les 97 fois précédentes. Bien que la série n’ait pas été jouée chaque année pour différentes raisons, lorsqu’elle est programmée, c’est une de chaque côté qui met un grand cercle rouge sur le calendrier.

Voici une plongée dans l’histoire et un récit de certaines de ces confrontations intéressantes au cours des années se terminant par le chiffre «deux», vues une décennie à la fois.

1912

Les équipes ont joué deux fois cette saison, le premier match à Streator fin octobre se terminant par un match nul 6-6. Cependant, Ottawa a envoyé une lettre de protestation à l’entraîneur de football de l’Université de Chicago, Alonzo Stagg, affirmant qu’un touché effectué par un joueur portant le nom de famille de Heiberg aurait dû être autorisé. Lors de la dernière journée de novembre, Stagg et d’autres autorités du football de l’époque ont tranché du côté d’Ottawa, leur donnant une victoire de 12-6.

Le deuxième match a eu lieu au début de novembre à Ottawa sur un terrain de jeu mouillé qui comprenait une « petite piscine » d’eau au milieu du terrain. Streator a été mené par un touché à la mi-temps, mais est revenu pour gagner le match 22-14, avec Max Hepler marquant une paire de touchés et Dwight Sinclair marquant une paire de buts sur le terrain.

Les équipes n’ont pas joué en 1922 ou 1932 mais ont repris la rivalité en 1934.

1942

Le match et la bataille pour le Silver Jug devaient se jouer le 25 septembre à Streator, mais après que la pluie a commencé à tomber dans l’après-midi, il s’est rapidement transformé en neige. La neige a fini par recouvrir le terrain et a rendu les conditions de conduite dangereuses, de sorte que le match a été reporté au lundi suivant. Il s’agit toujours de la première chute de neige enregistrée dans le nord de l’Illinois, avec deux pouces et demi de neige enregistrés à Dwight ce jour-là.

L’entraîneur Joe Richards et Streator ont remporté le match 19-6 avec des touchés au sol par Eddie Ramme, Merle Greenwood et Ben Kristal. Joe Maccona d’Ottawa a marqué le seul touché de son équipe au troisième quart et a gagné 121 des 147 verges totales des Pirates.

1952

Devant 5 000 fans lors du retour de Streator lors de la semaine 2, Ottawa est revenu dans le nord avec un triomphe de 14-6 et a donné à Streator sa seule défaite de la saison. Les Pirates de l’entraîneur Bill Novak détenaient un avantage de 7-0 à la mi-temps après que Bob Dekreon ait capté une passe des Bulldogs près du milieu de terrain et cinq jeux plus tard marqués sur une course de 5 verges qui a précédé une botte supplémentaire de Mike Formhals.

Le groupe Streator de l’entraîneur George Ashworth a réduit l’avance à un point au début du troisième lorsque QB Gene Renner a lancé une passe TD de 74 verges à Ron McBride, mais le PAT a échoué après un claquement échappé. Ottawa a scellé la victoire au quatrième lorsque Dave Zwanzig a couronné un entraînement de cinq jeux et 62 verges avec un tiret de 2 verges autour du côté droit – Formhal ajoutant le PAT.

Ottawa a terminé la saison 7-0-2, tandis que la fiche finale de Streator était de 7-1-1.

1962

Devant une foule estimée à 4 000 personnes, Ottawa est entré dans le match de la semaine 4 et de la division nord-centre-nord-est avec l’hôte Streator à 3-0 et sur une séquence de 19 victoires consécutives. Les Pirates de Novak ont ​​pris la tête au deuxième quart sur une course TD de 6 verges de Jerry Cross qui a complété un entraînement de 94 verges, avec Art Barth ajoutant le premier des deux coups de pied PAT. Dans le troisième, Ottawa a récupéré un botté de dégagement bloqué au Streator 39, et trois jeux plus tard, le QB des Pirates Dan Battles a marqué sur une course de 8 verges.

Les Bulldogs de l’entraîneur Reino Nori ont terminé le score du match à la fin du troisième lorsque Mike Marx a contourné l’extrémité gauche pour un score de 7 verges. Les hôtes ont eu une dernière chance, mais ont perdu un échappé près du milieu de terrain avec deux minutes à jouer pour perdre 14-6.

Cross a terminé avec 12 courses pour 106 verges, tandis que Tom Stevenson a gagné 82 verges en 18 essais. Bill Ahearn a mené Streator avec 75 verges en 14 courses, avec Otto Giesholt se précipitant également 14 fois pour 42 verges.

Ottawa a terminé la saison 9-0 pour la deuxième chute consécutive, tandis que Streator a terminé 4-4.

1972

Le vendredi 13 de la deuxième semaine d’octobre, lors du retour de Streator, l’équipe d’Ottawa de Ralph Nelson menait 20-0 à la mi-temps en route vers une victoire de 36-6 sur les Bulldogs de l’entraîneur Joe Hall.

Dans la première mi-temps, Steve Dobberstein des Pirates a marqué sur des courses de 1 et 4 verges, le QB Bob Kistenfeger frappant Bob Makeever avec une passe de 3 verges. Streator a marqué lors du premier jeu du quatrième quart avec Ron Yuhas marquant sur une explosion de 4 verges. De là, Kistenfeger et Ed Alderman se sont accrochés sur une passe TD de 36 verges et Chuck Singer (cinq courses, 51 verges) a marqué sur une course de 7 verges.

Kistenfeger a couru huit fois pour 79 verges tout en complétant 9 des 14 passes pour 145 verges. Greg Washko de Streator s’est précipité pour 64 verges, Yuhas pour 58 et Pete Kiessling 48.

Les Pirates détenaient un avantage de 446-165 au total des verges.

1982

Les deux équipes ont participé au match d’ouverture du NCIC le 1er octobre à King Field avec des fiches de 2-1. Après une première mi-temps sans but, les Bulldogs de l’entraîneur Jim Young ont battu les Pirates de l’entraîneur Walt Piller 22-13 pour la victoire.

Ottawa a pris les devants au début du troisième lorsque le QB Mike Cassidy a frappé John Biffany pour un score de 22 verges aux 4e et 5e, le premier ajoutant le coup de pied PAT. Ron Harcar de Streator a marqué du 1, et les Bulldogs ont enregistré une sécurité pour prendre la tête pour de bon. Vers la fin du quart, David Wade a marqué du 1 pour donner à Streator une avance de 15-7, mais au début du quatrième Ottawa a fermé à 15-13 sur une réception d’Andy Seth de 7 verges de Cassidy. Les Bulldogs ont conclu les choses sur la possession suivante lorsque Kirk Bednar a trouvé Craig Stefan pour une passe TD de 17 verges – Dave Phillis ajoutant sa deuxième botte XP.

Wade a couru 13 fois pour 61 verges, Bednar a réussi 7 passes sur 13 pour 101 verges et Eric Dickman a capté quatre passes pour 78 verges. Cassidy a terminé 17 sur 29 pour 204, avec Seth faisant neuf attrapés pour 128, et Joel Soltis a couru pour 57 verges.

1992

Lors du match d’ouverture de la conférence pour chaque équipe au King Field lors de la semaine 4, le club d’Ottawa de l’entraîneur Tom Jobst a marqué 14 points aux premier et troisième quarts pour dominer l’équipe Streator de l’entraîneur John Van Fleet 28-7.

Jake DeWalt des Pirates a ouvert le score avec une course TD de 6 verges – Shane Hallam ajoutant le coup de pied PAT – à mi-chemin, tandis que QB Kyle Windy a frappé Shane Burgwald avec une passe de 28 verges avec un peu plus d’une minute à jouer. Streator en a fait un match 14-7 lorsque QB Tim Olson a trouvé Dan Estes pour une passe TD de 6 verges à 31 secondes de la fin de la mi-temps.

Dans le troisième, Windy a renvoyé un botté de dégagement de 38 verges pour un touché, puis a marqué sur une course de 2 verges pour aider les hôtes à s’éloigner.

Aaron Shea a rythmé l’attaque au sol des Pirates avec 60 verges, Windy en ajoutant 57, Burgwald 39 et DeWalt 37. Olson a terminé 12 sur 24 pour 125 verges, avec Tom Gregg captant quatre passes pour 55 verges, tandis que Ryan Lovins a couru pour 52 verges sur 17. essaie.

2002

Au cours de la semaine 4 et du retour d’Ottawa, Mike Hagerty Jr. de Streator a couru 80 verges pour un touché lors du premier jeu de mêlée lors de la victoire 21-14 des Bulldogs de l’entraîneur Kelly Kane lors du match d’ouverture de la Conférence NCIC Nord-Est des deux équipes.

Peu de temps après l’éclatement de Hagerty, Ottawa a pris les devants sur la course de touché de 20 verges de John Cameron aux 4e et 10e et sur la botte PAT de Brett Lockas. Les Pirates de l’entraîneur Tim Jobst ont pris une avance de 14-6 à la mi-temps après que Garin Harcar l’ait lancé à partir du 3 au début de la seconde.

Streator a égalé le match trois minutes après le début de la troisième lorsque George Solon a marqué sur une course du 2, puis a capté une passe de conversion à deux points de Hagerty. Puis avec huit minutes à jouer, Aaron Yuhas a couronné un entraînement de 12 jeux et 63 verges en marquant sur une course de 1 mètre pour les visiteurs – avec la botte PAT de Hagerty mettant fin au score de la nuit. La défense de Streator n’a accordé que 41 verges et a forcé trois revirements en seconde période.

Hagerty a terminé avec 85 verges au sol et 77 passes pour Streator, tandis que Lockas s’est précipité pour 56 et TJ Ahearn 54 pour Ottawa, qui s’est qualifié pour les séries éliminatoires de classe 6A et a terminé 7-4.

2012

Au cours de la semaine 3 sur les terrains boueux du SHS Athletic Fields lors du retour à la maison, Michael Hermosillo d’Ottawa a couru le premier jeu de mêlée de 72 verges pour un touché pour relancer les Pirates à un triomphe de 41-6 sur les Bulldogs dans le match d’ouverture de chaque équipe de la division Northern Illinois Big 12 West.

Hermosillo continuerait à marquer quatre fois de plus (8, 8, 43, 1) dans le match et terminerait avec 291 verges au sol (le sixième plus haut pour un seul match dans l’histoire du programme) en 19 courses. Les deux autres scores de TD pour les Pirates de l’entraîneur Trent Swords sont survenus sur une passe de TD de 16 verges de Will Hoffman à Cody Stokes dans le deuxième et un score de 15 verges de JD Bryant (63 verges sur sept essais) dans le troisième. Le botteur des Pirates Tristan Cunha a marqué cinq points supplémentaires.

Streator a évité le jeu blanc lorsque Nick Hardgrove (neuf courses, 52 verges) a marqué sur une course de 1 verge avec trois minutes à jouer.

Ottawa, qui détenait un avantage de 490-148 au total des verges, a terminé la saison 11-1 et a atteint les quarts de finale de classe 6A en séries éliminatoires.

2022

Le soir où le terrain de football de Streator a été nommé “Doug Dieken Stadium” pour le diplômé du SHS et légende des Cleveland Browns, l’entraîneur Kyle Tutt’s Bulldogs a pris une avance de 14-0 sur Ottawa au milieu du deuxième quart sur une passe de Christian Benning à DJ White, un retour d’interception de 85 verges par Aneefy Ford et un 2PAT exécuté par Isiah Brown.

À partir de là, le match de la semaine 2 était entièrement composé de pirates, car ils ont marqué 42 points consécutifs pour remporter une victoire 42-14. L’équipe d’Ottawa de l’entraîneur Chad Gross, qui a mené les premiers essais (27-11) et le total des verges (431-143) dans le match, était menée par les RB Ryder Miller (15 courses, 103 verges, trois touchés) et Julian Alexander (13- 105), QB Colby Mortenson (11 passes sur 13 pour 146 yards et 2 TDs) et WRs Packston Miller (4 attrapés, 93 yards, 1 TD) et Levi Sheehan (4-40-1).

Conner Price a réussi une paire de passes pour Ottawa, tandis que Sheehan a également enregistré un INT.