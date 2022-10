Une peinture vieille de 350 ans, bizarrement considérée par certains comme montrant un ancien iPhone, est présentée par les théoriciens du complot comme une “preuve” du voyage dans le temps.

Les rumeurs en ligne ont commencé après que le patron d’Apple, Tim Cook, a affirmé avoir remarqué un appareil dans une œuvre d’art lors d’une visite dans un musée à Amsterdam en 2016.

Un homme semble tenir un iPhone dans ses mains dans le tableau vieux de 350 ans Crédit : Getty

Dans l’œuvre du peintre néerlandais Pieter de Hooch, on peut voir un homme tenant un objet rectangulaire tandis qu’une femme, un enfant et un chien le regardent.

Un jour plus tard, Cook a organisé une conférence de presse avec l’ancienne commissaire européenne Neelie Kroes où le couple a discuté du célèbre tableau.

« Connaissez-vous Tim, où et quand l’iPhone a été inventé ? Kroes a demandé à Cook sur scène.

“Vous savez, je pensais savoir jusqu’à hier soir.” Cuisinier a répondu.

“Hier soir, Neelie m’a emmené voir du Rembrandt et dans l’un des tableaux, j’ai été tellement choqué. Il y avait un iPhone dans l’un des tableaux.

Kroes a montré au public une image de la peinture de l’œuvre d’art qui semblait d’abord floue.

“C’est difficile à voir, mais je jure que c’est là”, a déclaré Cook.

Il a ajouté que la lettre que la femme tenait ressemblait à l’appareil Apple – qui a été lancé pour la première fois en 2007.

“J’ai toujours pensé que je savais quand l’iPhone a été inventé, mais maintenant je n’en suis plus si sûr.”

Les commentaires ont refait surface ce mois-ci après que les amateurs d’art aient été déconcertés par une femme “tenant un iPhone” dans un tableau vieux de 150 ans.

Le joli tableau montre une jeune femme marchant dans la campagne idyllique, tenant quelque chose qui ressemble étrangement à un smartphone.

Son regard est rivé sur l’objet qu’elle tient dans ses mains, tandis qu’un garçon amoureux attend de lui tendre une fleur rose.

Mais les critiques d’art ont rapidement rejeté la suggestion, soulignant que la femme lisait un livre de prières – plutôt que de parcourir les réseaux sociaux.

L’homme qui a déclenché le complot, Peter Russell, a déclaré à VICE que la discussion montre à quel point la société a changé au fil des ans.

Il a expliqué : “Ce qui me frappe le plus, c’est à quel point un changement de technologie a changé l’interprétation de la peinture et, d’une certaine manière, a exploité tout son contexte.

“Le grand changement est qu’en 1850 ou 1860, chaque spectateur aurait identifié l’objet dans lequel la fille est absorbée comme un hymne ou un livre de prières.

“Aujourd’hui, personne ne pouvait manquer de voir la ressemblance avec la scène d’une adolescente absorbée par les réseaux sociaux sur son smartphone.”