Le 7 octobre 1898, les programmes de football d’Ottawa et de La Salle-Pérou se sont rencontrés pour la première fois, et d’après les articles de journaux qui racontent l’histoire d’un match difficile et bruyant ce jour-là, le temps n’a pas beaucoup changé lorsque les Pirates et Les cavaliers se rassemblent sur le gril.

Parmi les milliers de jeunes hommes qui ont porté soit le cramoisi et blanc, soit le rouge et vert lors des 124 premières compétitions, les joueurs de chaque camp ont gravé leur nom dans l’histoire de la rivalité.

Voici une plongée dans l’histoire et un récit de certains de ces affrontements intéressants au cours des années se terminant par le chiffre « 3 », visionnés une décennie à la fois.

1913

Lors de la compétition du 14 novembre, les équipes ont joué un match nul sans but en première mi-temps, mais LP en visite a pris une avance de 7-0 sur un TD d’un mètre dirigé par Grover Malone. Ottawa a ensuite répondu avec deux touchés au quatrième quart de William Heilberg à 5 et 7 verges pour remporter une victoire de 13-7.

L’équipe de l’entraîneur des Pirates Earl McDow a terminé la saison avec une fiche de 6-0-2, la première équipe invaincue d’Ottawa. Howard Fellows en était à sa première année en tant qu’entraîneur des Cavaliers.

1923

Dans la victoire 7-0 d’Ottawa, le seul score du match est survenu au troisième quart lorsque Ken Antram des Pirates a dévié une passe de John Weaver de L-P, et le ballon s’est retrouvé entre les mains de Bill Crosby, qui a couru 15 verges. pour le retour d’interception TD. Ed Meagher a ajouté le démarrage PAT.

Jim Thrush d’Ottawa court 9 verges pour le seul score des Pirates du match contre LP en 2003. (Fichier Pho du réseau de nouvelles locales Shaw)

1933

LP a utilisé trois touchés de Phil Brovelli, ainsi que des scores simples de John Strell, Vito Ricci et Harry Coulter dans une victoire de 36-0. Cependant, on a appris plus tard que les Cavs avaient utilisé un joueur inéligible toute la saison, ils ont donc perdu toutes leurs victoires de la saison, ce qui a donné à Ottawa une victoire de 2-0.

1943

Les Cavaliers ont remporté le match 6-0, la neuvième de 13 victoires consécutives contre les Pirates et le septième blanchissage consécutif. Le seul score du match est survenu lorsque Don Weiden des Cavs a récupéré une passe déviée par son coéquipier Don Phillips et l’a renvoyée sur 70 verges pour un touché. Le match n’a comporté que quatre remplacements – trois par l’entraîneur du LP Butch Nowak et un par l’entraîneur d’Ottawa Homer Hankenson.

Nick Hammers de LP dirige le ballon contre Ottawa en 2003. (Fichier Pho du réseau de nouvelles locales Shaw)

1953

Dans un stade LP pluvieux, Jim Weerts des Cavaliers a renvoyé le coup d’envoi d’ouverture sur 95 verges glissantes pour un touché, tandis qu’Ed Wieczorek a ajouté le coup de pied PAT lors de la victoire 13-6 des hôtes. Ottawa a réduit le désavantage à un au troisième quart grâce à une passe écran de 50 verges de Fred Martin à Jim Bretag, mais le coup de pied du PAT n’a pas été bon. LP a clôturé le score en quatrième sur une course de 5 verges de Wieczorek, mise en place par un échappé récupéré par Jim Day.

1963

Devant 5 500 spectateurs au stade LP, Ottawa a brisé une égalité de 6-6 à la mi-temps avec trois touchés en seconde période dans un triomphe de 26-6. Dans la première mi-temps, les Pirates ont réalisé un touché de 81 verges par Dan Battles, tandis que Mike Hrovat de L-P a marqué sur un sprint de 3 verges. Les touchés des visiteurs en seconde période étaient ceux de Battles (course de 3 verges), de Gerry Cross (course de 2 verges) et d’une passe de 26 verges de Battles à Carl LeBeau.

1973

Les Cavaliers ont limité les Pirates à 12 mètres sous une pluie battante au LP Stadium lors d’une victoire de 28-0. Terry Hopps du L-P s’est précipité sur 152 verges, dont un touché de 16 verges pour ouvrir le score. Randy Pytel a ensuite réussi un TD de 7 yards pour les Cavs, tandis que Dennis Peterson a marqué les deux derniers TD – un sur une réception de 10 yards de Tom Voss et le second sur une course du 4.

Jim Thrush, d’Ottawa, dirige le ballon contre LP en 2003. (Fichier Pho du réseau de nouvelles locales Shaw)

1983

Dans un match comportant 10 échappés en raison de fortes pluies, LP a remporté une victoire de 16-10 au Howard Fellows Stadium. Les Cavs ont marqué le premier sur une réception de 4 verges de Ron Weber de Dave Carey avant que l’étudiant brésilien en change d’Ottawa, Riguel Chieppe, ne lance un panier de 30 verges. Weber, qui a couru 83 verges, a également réalisé une course de TD de 8 verges, tandis que les Pirates ont réussi une passe de TD de 59 verges de George Johnson à John Biffany. Johnson a enregistré 110 verges par la passe dans des conditions terribles.

1993

Les Pirates de l’entraîneur Tim Jobst ont remporté une victoire de 16-6, la sixième consécutive contre les Cavaliers, au Howard Fellows Stadium. Ottawa a couru pour 264 verges tout en limitant les hôtes à 130 verges au total. Jake DeWalt des Pirates a couru 129 verges sur deux touchés, Brent Allen a lancé deux PAT et les visiteurs ont enregistré une sécurité. Le seul score de L-P lui a donné une avance rapide de 6-0 lorsque Cory Croissant a frappé Nick Burgoni sur une passe TD de 7 verges. Maurico Cruz a rythmé les Cavs avec 73 verges au sol.

2003

Ottawa a pris une avance de 7-0 au premier quart contre Howard Fellows grâce à une course de touché de 9 verges de Jim Thrush. Mais à partir de là, tout était La Salle-Pérou. Wes Kostellic des Cavs (16 courses, 140 verges) a marqué sur des points de 2 et 17, tandis que son coéquipier Nick Hammers (13-120) a marqué 19 et 69 pour aider les hôtes à une victoire de 29-7 le 10 octobre. La défense du LP a limité les Pirates à 87 verges au total et a enregistré 11 plaqués pour perte. Garin Harcar d’Ottawa a totalisé 89 verges au sol en 19 courses et est devenu le meilleur coureur de tous les temps des Pirates dans la défaite. LP s’est qualifié pour les demi-finales des séries éliminatoires de classe 5A et a terminé 10-3.

Chase Hill d’Ottawa s’étire pour une passe de touché de Carter Krause dans le coin de la zone des buts au deuxième quart pour donner une avance de 24-7 aux Pirates lors du match de 2013 contre La Salle-Pérou à King Field. Les Pirates ont finalement remporté le match 41-7.

2013

La défense d’Ottawa a limité La Salle-Pérou à quatre premiers essais et à 20 verges au total, y compris moins 37 verges au sol en 23 courses, lors de la victoire de 41-7 à King Field. Logan Robinson a réussi 3,5 sacs et Jacob Vanda 1,5 pour les Pirates. En attaque, Weston Hoffman a couru 18 fois pour 127 verges et trois touchés pour les hôtes, avec Alex Hinrichs ajoutant une course de TD de 7 verges et Carter Krause une passe de TD de 17 verges à Chase Hill. Le botteur des Pirates Tristan Cunha a inscrit un panier de 27 verges et a été parfait sur cinq PAT. Le seul score des Cavs est survenu sur un retour de coup d’envoi de 96 verges par Damion Allen au deuxième quart.

2023

Brady Romagnoli de L-P a couru 192 verges et un touché en 27 courses, a effectué un arrêt clé sur la possession finale d’Ottawa et a aidé les Cavs à une victoire de 24-19 lors d’un match de la semaine 7 de Kishwaukee River/Interstate 8 White Division pour L-P. neuvième victoire consécutive dans la série.