Un voyage à Shelter Island, juste à l’extérieur de New York

Ce soir-là, je me suis attardé sur l’île de Ram pour dîner au Ram’s Head Inn, qui a un nouveau propriétaire et un nouveau restaurant axé sur les plats de la ferme à la table, mais qui, autrement, se ressemble. Une auberge de campagne de 17 chambres recouverte de bardeaux de cèdre, elle est située sur quatre acres et demi surplombant l’eau. Des chaises Adirondack étaient alignées dans la grande cour arrière et orientées vers l’ouest pour admirer le coucher du soleil. Pour le prix de mon dîner (saumon, un verre de pinot grigio et dessert pour 73 $, plus le pourboire), j’ai apprécié la vue à un million de dollars. (La chambre la moins chère au moment de mon séjour était de 440 $ la nuit, avec une salle de bain partagée.)

Le matin, de retour au Chequit, je me suis réveillé avec le chant d’un coq et le soleil levant à travers ma fenêtre. Je voulais commencer tôt: j’avais prévu de faire de la randonnée dans la réserve naturelle de Mashomack, plus de 2 000 acres de criques de marée, de forêts de chênes, de marais d’eau douce et de champs. Il y a quarante ans, Nature Conservancy et les habitants de Shelter Island se sont regroupés et ont acheté ce qui était un terrain privé, gardant près d’un tiers de l’île hors des mains des promoteurs.

La mienne était la seule voiture du parking. Les randonnées vont de 0,2 mille à 4,4 milles, et les sentiers se connectent pour que vous puissiez reconstituer des promenades plus longues. J’ai tracé un itinéraire qui m’a conduit à travers la forêt et le long du bord d’un ruisseau de marée, avant de s’ouvrir sur un vaste champ. Des roses grimpantes bordaient certaines parties du sentier et une brise faisait monter leur doux parfum familier.