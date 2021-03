Quel que soit le résultat du vote – qui n’est peut-être pas connu depuis des jours – la campagne syndicale a déjà réussi à ébranler la plus grande entreprise de commerce électronique au monde et à mettre en lumière les plaintes concernant ses pratiques de travail. Le vote intervient à un moment délicat pour l’entreprise, qui fait face à un examen de plus en plus minutieux à Washington et dans le monde pour son pouvoir de marché et son influence, qui se sont accrus pendant la pandémie alors que les consommateurs affluaient en ligne pour éviter les magasins. Le président Biden a manifesté son soutien aux travailleurs, tout comme de nombreux dirigeants progressistes.

