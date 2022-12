Un vote pour une augmentation de taxes – Shaw Local

Lors de leur réunion la semaine dernière, le conseil scolaire Huntley School District 158 ​​a décidé d’augmenter le prélèvement au maximum autorisé par la loi dans l’Illinois.

Autrement dit, vos impôts augmentent.

Oh, Noël est une période si merveilleuse de l’année. Ouais. Ce sont les mêmes personnes qui nous ont suppliés de voter pour eux. Ils voulaient nous représenter au conseil d’administration. A veiller sur nous. Pour surveiller chaque dollar dépensé. Cela ressemble à quelqu’un qui vit dans une maison blanche ? Oh, comme ils se sentent merveilleux de savoir comment ils vont retirer plus d’argent de nos poches. À une époque d’inflation record, un cœur bat loin d’une récession totale.

Mais rappelez-vous les gens, le 8 avril. Ce sera le jour des élections. Une bonne journée pour virer chacun d’eux.

Joyeux noël.

Wally Gullang

Huntley