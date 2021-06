Un vote historique, mais avec une marge dangereusement mince.

Le sort politique du plus ancien dirigeant d’Israël, Benjamin Netanyahu, devrait être décidé dimanche après-midi, lorsque le Parlement organisera un vote de confiance en un nouveau gouvernement qui renverserait M. Netanyahu du pouvoir pour la première fois en 12 ans.

Les opposants à M. Netanyahu espèrent que le vote, s’il est adopté, résoudra une impasse politique qui a produit quatre élections depuis 2019 et laissé Israël sans budget d’État pendant plus d’un an. Cela mettra également fin, du moins pour l’instant, à la domination d’un homme politique qui a façonné Israël au 21e siècle plus que tout autre, a déplacé sa politique vers la droite et a supervisé l’échec des négociations de paix israélo-palestiniennes.

M. Netanyahu devrait être remplacé par son ancien chef de cabinet et désormais rival politique, Naftali Bennett. Ancien entrepreneur de haute technologie et dirigeant de colons, M. Bennett s’oppose à un État palestinien et pense qu’Israël devrait annexer une grande partie de la Cisjordanie occupée.

S’il était confirmé par le Parlement, M. Bennett dirigerait une coalition idéologiquement diffuse qui n’est unie que par son antipathie envers M. Netanyahu. Le bloc va de l’extrême gauche à l’extrême droite et comprend – pour la première fois dans l’histoire d’Israël – un parti arabe indépendant.