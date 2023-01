Un vortex polaire apporte un froid semblable à celui de Mars en Russie et pourrait frapper le Canada ensuite: météorologues

Le vortex polaire planant au-dessus de la Sibérie a généré la température la plus froide sur Terre jusqu’à présent cette année, et selon les météorologues, il pourrait se diriger vers le Canada début février.

“Nous montrons qu’une vaste zone de toute la Colombie-Britannique, de toutes les Prairies, des Territoires du Nord-Ouest, du Yukon et jusqu’au nord-ouest de l’Ontario est plus froide que la normale pour le mois de février”, a déclaré David Phillips, chef d’Environnement Canada. météorologue, a déclaré à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique mardi. “Je pense que c’est le résultat direct de la plongée vers le sud du vortex polaire.”

Une station météorologique à Tongulakh, en Sibérie, a enregistré une température de -62,4 °C le 14 janvier alors qu’une poche d’air arctique glacial planait au-dessus du nord de la Russie. Pour référence, cette température n’est qu’à 0,3 °C de la température moyenne sur Mars ; assez froid pour geler la peau exposée en quelques secondes. C’est la température la plus froide que la Russie ait enregistrée depuis deux décennies.

Dans des conditions idéales, a expliqué Phillips, les vortex polaires restent au-dessus des pôles Nord et Sud, maintenus en place par leurs propres rotations puissantes et de puissants courants-jets polaires qui circulent dans le sens antihoraire – ou ouest – autour des latitudes supérieures de la Terre au nord et au sud.

Dans l’hémisphère nord, le jet polaire sépare le vortex polaire de l’air tempéré plus chaud au sud. Lorsque le vortex conserve sa forme et reste concentré sur le pôle, il est considéré comme un vortex fort. Cependant, parfois, l’air plus chaud du sud se glisse vers le nord au-dessus du vortex et plonge dans le vortex depuis plus haut dans l’atmosphère, déplaçant l’air froid.

Lorsque cela se produit, le vortex entier peut se déplacer hors du pôle, ou des parties de celui-ci peuvent fuir ou se rompre et dériver vers les latitudes inférieures – en Europe, en Amérique du Nord et en Asie.

Bien que le vortex polaire soit concentré dans la stratosphère, Doug Gillham, météorologue à The Weather Network, a déclaré qu’il a tendance à faire descendre l’air froid dans la troposphère où qu’il aille.

“C’est bien haut dans l’atmosphère, à plusieurs kilomètres de haut, mais c’est généralement associé à l’air le plus froid de l’hémisphère”, a-t-il déclaré à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique mardi. “Donc, là où nous vivons, lorsque le vortex polaire se déplace du pôle, il apporte souvent de l’air froid avec lui.”

QUAND LE VORTEX POLAIRE POURRAIT-IL ATTEINDRE LE CANADA?

À l’heure actuelle, a déclaré Gillham, l’ensemble du vortex s’est déplacé de sorte que la majeure partie de celui-ci plane au-dessus du nord de la Russie. Cependant, il recommencera probablement à se déplacer vers la fin janvier.

“Ce que nous avons en ce moment, c’est que le plus gros morceau est au-dessus de la Sibérie, et il y a eu un air froid record associé à cela”, a-t-il déclaré.

Lorsque le temps froid arrivera au Canada en février, Gillham a déclaré que ce sera parce que les changements dans le courant-jet provoquent la dissipation et la reformation du vortex polaire sur l’ouest du Canada, remplaçant l’air chaud qui s’est installé sur le pays ces dernières semaines.

“Nous avons eu un puissant courant-jet au-dessus du Pacifique Nord et il vient d’inonder à peu près toute l’Amérique du Nord avec de l’air doux de l’océan Pacifique”, a-t-il déclaré.

“Le courant-jet va changer d’une manière qui cessera d’inonder le continent d’air doux du Pacifique, et nous commencerons à voir l’air arctique s’écouler vers le sud. Et donc nos vacances d’hiver touchent à leur fin.”

Selon MétéoMédia, alors que l’Ouest canadien et les Prairies peuvent s’attendre à une vague de temps froid bientôt, les grandes villes de l’Est du Canada sont sur la bonne voie pour connaître l’hiver le plus chaud jamais enregistré. L’agence météorologique rapporte qu’Halifax a connu une température moyenne de 1,5 °C jusqu’à présent cet hiver.

Pour le sud de l’Ontario et du Québec, Gillham a déclaré que l’air froid du nord-ouest et l’air chaud du sud-est pourraient s’affronter pour créer un temps volatil lorsque le vortex polaire se déplacera à nouveau.

“Être la zone de combat signifie que nous aurons une piste de tempête plus active, ce qui signifie beaucoup de systèmes météorologiques désordonnés, le potentiel de fortes chutes de neige, mais aussi le potentiel de glace et de pluie.”