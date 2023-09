Un volontaire canadien en Ukraine aurait été tué après une attaque russe

Un volontaire canadien de première ligne en Ukraine aurait été tué par des bombardements russes alors qu’il se rendait pour aider des civils, selon plusieurs organisations à but non lucratif.

Dans une publication sur Instagram dimanche, Road to Relief a confirmé qu’Anthony « Tonko » Ihnat avait été tué alors qu’il se rendait avec trois autres volontaires pour évaluer les besoins des civils dans la banlieue de Bakhmut, la ville de l’Est qui a vu la bataille la plus longue et la plus sanglante de la guerre. avant de tomber à Moscou en mai.

L’organisation affirme que les obus russes ont directement touché la voiture dans laquelle ils se trouvaient, la faisant se retourner et prendre feu. Les organisations à but non lucratif Brave to Rebuild et Paracrew Humanitarian Aid, qui affirment qu’Ihnat s’est porté volontaire pour elles dans le passé, ont confirmé sa mort dans des messages d’hommage sur les réseaux sociaux.

Adam Oake, un bénévole de Toronto de Paracrew Humanitarian Aid, a déclaré qu’Ihnat était arrivé en Ukraine en mars de l’année dernière, également en provenance de Toronto. Depuis, il a aidé à évacuer les civils et à livrer des fournitures essentielles à des personnes qui, autrement, s’en passeraient, a-t-il déclaré.

« Il faut une personne très spéciale avec un cœur très fort pour faire ce qu’il a fait et je suis très fier de lui », a déclaré Oake.

« Il nous manque tous énormément. »

Dans une publication sur Instagram dimanche, Road to Relief a confirmé qu’Anthony « Tonko » Ihnat avait été tué alors qu’il se rendait avec trois autres volontaires pour évaluer les besoins des civils dans la banlieue de Bakhmut. (Soumis par Oran Mcinerney)

Sans nommer Ihnat, Affaires mondiales Canada a confirmé le décès d’un citoyen canadien en Ukraine. Pendant ce temps, la coordonnatrice humanitaire des Nations Unies pour l’Ukraine, Denise Brown, a confirmé la mort de deux volontaires étrangers.

« C’était juste une joie d’être là »

Oake a déclaré qu’Ihnat faisait du bénévolat en Ukraine depuis mars 2022 et avait récemment fait du bénévolat auprès d’une autre organisation.

« [He] a fait cela et a également procédé à des évacuations de zones comme Bakhmut et a livré de l’eau et d’autres produits alimentaires à des personnes qui autrement ne pourraient pas y avoir accès », a déclaré Oake à CBC News.

« C’était juste une joie d’être là. Il était toujours heureux, il était toujours prêt à travailler et à faire tout ce qu’il pouvait pour aider les gens dans le besoin, il riait toujours et c’était juste une personne incroyable à côtoyer. »

Selon Oake, Ihnat s’est rendu en Ukraine après avoir vu ce qui se passait et a décidé qu’il voulait et pouvait aider.

« Donc Tonko est allé en Ukraine pour aider les gens et c’est exactement ce qu’il a fait », a-t-il déclaré.

« Probablement le gars le plus gentil que j’ai jamais rencontré »

Oran Mcinerney, un volontaire humanitaire irlandais qui connaissait Ihnat, a déclaré « qu’il était probablement le type le plus gentil que j’ai jamais rencontré ».

« Rien ne le dérangeait. Il était juste là pour faire tout ce qui devait être fait », a déclaré McInerney à CBC News.

« Il m’a raconté son expérience à Kiev. Quand la guerre a commencé, je pense que c’est un mois ou deux plus tard, il est immédiatement sorti. Il a tout laissé tomber, a vendu ses affaires. Il est venu jusqu’en Ukraine et il a commencé portion. »

Ihnat était l’un des deux travailleurs humanitaires étrangers qui auraient été tués dimanche dans l’est de l’Ukraine après que des bombardements russes ont touché une camionnette transportant une équipe de quatre travailleurs. (Soumis par Oran Mcinerney)

Ihnat était l’un des deux travailleurs humanitaires étrangers qui auraient été tués dimanche dans l’est de l’Ukraine après que des bombardements russes ont touché une camionnette transportant une équipe de quatre travailleurs.

Road to Relief a déclaré que le volontaire médical allemand Ruben Mawick et le volontaire suédois Johan Mathias Thyr avaient été grièvement blessés lors de l’attaque.

L’organisation à but non lucratif a ajouté qu’elle ne pouvait pas retrouver où se trouvait la quatrième passagère de la camionnette, Emma Igual, une ressortissante espagnole qui était la directrice de l’organisation. Quelques heures plus tard, le ministre espagnol des Affaires étrangères par intérim, José Manuel Albares, a déclaré aux médias espagnols que les autorités de Madrid avaient reçu une « confirmation verbale » de la mort d’Igual, 32 ans.