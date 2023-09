Un volontaire britannique de 22 ans est tué au combat en Ukraine : son frère rend hommage à « un homme exceptionnel et un bon soldat »

Un volontaire britannique a été tué au combat alors qu’il combattait en Ukraine, a annoncé son frère.

Sam est parti pour l’Ukraine au début de l’invasion russe et a combattu sur plusieurs lignes de front au cours de son service dans ce pays déchiré par la guerre.

Le jeune homme de 22 ans, originaire de Solihull dans les West Midlands, a été tué hier au combat dans l’est de l’Ukraine, a déclaré son frère Dan Newey en lui rendant hommage, le qualifiant de « un homme exceptionnel et un bon soldat ».

« Je ne peux pas exprimer à quel point je me sens brisé », a écrit Dan. « Je ne peux pas non plus souligner à quel point je suis fier de mon petit frère. »

Sam – qui n’avait aucune expérience militaire préalable – avait été membre d’un groupe de volontaires internationaux connu sous le nom de Dark Angels.

Après avoir étudié la psychologie à l’université de Birmingham, Sam a pris la décision d’aller combattre en Ukraine alors que les hommes de Vladimir Poutine marchaient sur le pays en février 2022.

Rendant hommage à son frère, Dan a écrit : « Il venait d’avoir 21 ans lorsqu’il a décidé de répondre à l’appel et de se rendre en Ukraine pour lutter contre l’impérialisme russe.

«Sam, tu as donné ta vie pour des gens que tu n’as jamais connus et tu as agi avec courage, moralité et honneur.

« Non seulement tu es mon petit frère, mais tu es un homme exceptionnel, un bon soldat et l’une des personnes les plus courageuses que j’aie jamais eu le privilège de connaître. Merci beaucoup d’avoir fait partie de ma vie pendant ces 22 années. Je t’aime toujours mon frère.’

À l’annonce de sa mort, des hommages ont afflué pour Sam sur les réseaux sociaux, le saluant comme un « héros ».

L’ami de la famille, Daniel Burke, avait déjà conseillé à Sam de suivre une formation de médecin avant de s’engager pour combattre en Ukraine. Il rejoignit Burke et son groupe de volontaires étrangers, les Dark Angels.

Le groupe s’est ensuite dissous et Sam s’est dirigé vers l’est pour travailler avec les renseignements militaires ukrainiens du GUR.

Les craintes grandissent également pour Burke, qui a disparu au combat alors qu’il se trouvait dans la ville de Zaporizhzhia, dans le sud-est de l’Ukraine, à proximité des lignes de front de l’actuelle contre-offensive ukrainienne.

La famille de Burke craint que l’ex-parachutiste ait également été tué après n’avoir pas été vu dans son appartement depuis début août.

Sam Newey est photographié à l’extérieur du tribunal de première instance de Westminster en février 2020, où lui et son père ont fait appel des accusations portées en vertu de la loi sur le terrorisme pour avoir envoyé de l’argent à son frère en Syrie.

En 2020, Sam et son père Paul ont été accusés de délits terroristes après avoir été accusés de soutenir des combattants kurdes en Syrie lorsqu’ils avaient envoyé de l’argent à Dan alors qu’il luttait contre Isis en Syrie.

Dan, un ancien parachutiste qui était auparavant en tournée avec Burke, avait combattu avec les Unités de protection du peuple (YPG) – groupe kurde syrien – entre fin 2017 et juin 2018 et sa famille lui avait envoyé de l’argent pour « l’aider ».

Les YPG sont la principale composante des Forces démocratiques syriennes – un allié occidental contre l’Etat islamique. L’unité militaire dirigée par les Kurdes était également soutenue par la Grande-Bretagne et entraînée par le SAS.

Cependant, des États comme la Turquie considèrent le groupe comme une organisation terroriste.

Les charges retenues contre Sam et son père Paul ont été abandonnées par le parquet de la Couronne en juillet 2020, et aucune autre mesure n’a été prise à l’époque.

Sam n’est que le dernier Britannique à être tué en combattant pour l’Ukraine. Un grand nombre des personnes tuées dans le pays se sont battues pour rejoindre certaines des batailles les plus féroces du pays contre la Russie.

Parmi les morts précédentes, citons Jay Morais, un homme de 52 ans originaire de Bristol qui a participé à des combats de rue à Severodonetsk l’été dernier avant de rejoindre la bataille de Bakhmut.

Simon Lingard, 38 ans, qui avait servi dans les forces spéciales britanniques, a été tué en Ukraine en novembre de l’année dernière. Le père de deux enfants, qui a effectué plusieurs missions en Afghanistan avec l’armée britannique, est mort « en se battant pour ce en quoi il croyait », a déclaré sa famille à l’époque.

Jordan Gatley, 24 ans, a reçu une balle dans la tête le 10 juin à Severodonetsk, dans l’est de l’Ukraine, après avoir remis sa convocation à l’armée britannique.

Une semaine avant sa mort, Gatley avait enseigné aux volontaires aux côtés desquels il combattait comment utiliser une arme antichar.

Il descendait les escaliers d’un immeuble lorsqu’il a été abattu par un tireur embusqué russe.