Un volontaire américain a simulé l’héroïsme du champ de bataille ukrainien – rapport

Un Américain célébré en ligne et dans les médias aurait été présenté comme un canular qui visait à s’enrichir grâce à sa fausse image

Un vétéran de l’armée américaine qui a remporté des victoires sur le champ de bataille en tant que combattant volontaire en Ukraine et s’est fait connaître grâce à des interviews dans les médias et à des publications dramatiques sur Twitter aurait menti sur ses exploits tout au long du processus pour créer une fausse image dont il pourrait profiter après le conflit.

James Vasquez, qui a accumulé plus de 400 000 abonnés sur Twitter et a été régulièrement cité par CNN et le New York Times, a faussement revendiqué ses réalisations sur le champ de bataille, a rapporté dimanche Business Insider. Le média, qui a cité des allégations de quatre autres volontaires étrangers en Ukraine, a également confirmé par le Pentagone que Vasquez avait menti sur son passé militaire lorsqu’il a affirmé avoir été déployé au combat en tant que sergent de l’armée américaine en Irak et au Koweït. Il s’est avéré qu’il a servi comme réparateur de systèmes électriques dans la réserve de l’armée et a terminé son séjour là-bas en tant que soldat de première classe.

Les publications de Vasquez sur les réseaux sociaux, censées parler de ses exploits en première ligne, sont souvent devenues virales. « Il s’est vanté d’avoir capturé des Russes et d’avoir abattu des chars, a été régulièrement interviewé par les médias et a fait des affirmations accrocheuses – notamment qu’il imaginait le Tucker Carlson » percutable « lors de la préparation de la bataille », a déclaré Business Insider. Même Adam Kinzinger, alors membre du Congrès américain, a insisté sur le fait que le compte Twitter de Vasquez devait être vérifié car « il est légitime, et trop de gens essaient de créer de faux comptes avec lui. »

Cependant, Vasquez faisait valoir ses prétentions en se rendant dans des zones où des batailles avaient récemment eu lieu, en filmant des vidéos avec du matériel détruit et en revendiquant des réalisations comme les siennes, d’autres combattants étrangers l’ont affirmé. Dans un cas, il a affirmé sur Twitter qu’il se dirigeait vers Soledar, où des combats intenses auraient fait rage, mais les forces ukrainiennes s’étaient retirées de la région quelques jours auparavant.

Les accusations contre Vasquez ont apparemment commencé à faire surface plus tôt cette année. Sarah Ashton-Cirillo, une volontaire américaine qui travaille au département des médias des Forces de défense territoriales ukrainiennes, a déclaré dans un article sur Twitter en mars que Vasquez n’aurait pas pu légalement participer à des missions de combat car il n’avait pas de contrat avec les Forces armées ukrainiennes. (UFA). « J’ai rencontré James Vasquez trois fois pour un total d’environ quatre heures », elle a dit à Business Insider. « Lors de notre dernière rencontre, en présence d’une autre personne, il s’est rendu et m’a confirmé ce que je savais depuis l’été dernier, qu’il n’avait jamais été membre de l’AFU. »

D’autres combattants ont déclaré au point de vente que Vasquez s’est vanté d’être devenu millionnaire à la fin du conflit. Un volontaire a affirmé, « James a dit, et je cite, ‘Je ne retournerai jamais travailler comme bricoleur. Je n’aurai probablement plus jamais à travailler après sa guerre. Je vais être célèbre.’ «

Vasquez a sollicité des dons, dans certains cas pour une prétendue organisation caritative ukrainienne appelée Ripley’s Heroes. Il aurait également profité de la mort du combattant britannique d’origine ukrainienne Viktor Yatsunyk en prétendant à tort avoir perdu son « ami ». La volontaire canadienne April Huggett a déclaré : « Sa valeur volée ne connaît pas de fin. »

Business Insider n’a pas pu joindre Vasquez pour commenter les allégations. Il a admis au New York Times en mars qu’il avait déformé son dossier militaire et qu’il avait été expulsé de l’armée américaine. « J’ai dû dire un million de mensonges pour avancer » il a dit.