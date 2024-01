Un voleur vole un iPhone et envoie un SMS à la victime pour l’inciter à désactiver l’application Find My.

C’est vraiment dommage quand votre téléphone est volé. Et quand c’est l’iPhone 15 Pro Max qui a été glissé, c’est un kit assez cher que vous ne reverrez probablement jamais. Bien que cette histoire n’ait rien à voir avec AppleCare+, nous voulions simplement souligner que si vous bénéficiez de la couverture AppleCare+ contre le vol et la perte, vous êtes couvert pour deux incidents de perte ou de vol tous les 12 mois tant que l’application Find My est activée.

Règle numéro un : si votre iPhone est volé ou perdu, ne désactivez jamais l’application Find My



Le prix de la couverture AppleCare+ contre le vol et la perte pour l’iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max coûte 13,49 $ par mois pendant 24 mois ou un paiement unique de 269 $ qui couvrira deux ans. Le prix de l’iPhone 15 Plus et de l’iPhone 14 Plus est de 24 versements mensuels de 12,49 $ ou un paiement unique de 249 $ qui couvrira deux ans. Le prix de l’iPhone 15, de l’iPhone 14 et de l’iPhone 13 est de 24 versements mensuels de 11,49 $ ou un paiement unique de 219 $ pour deux ans de couverture.

Après s’être fait voler son iPhone, le voleur envoie à la victime un SMS lui demandant de désactiver l’application Find My. NE LE FAITES PAS !

iPhone 15 Pro Max volé et la victime a reçu un message texte prétendument de quelqu’un qui a acheté le téléphone au voleur, ou il se peut que ce soit le voleur lui-même qui prétende avoir acheté l’appareil. Le texte commence par dire (excusez les fautes d’orthographe et de grammaire qui font partie du message) : “J’ai acheté un iPhone 15 Pro Max J’utilise. Il contient vos messages, e-mails, cartes, banque, notes et informations personnelles, même votre numéro de carte SIM que vous avez transféré. ” Mais nous nous éloignons. UN Abonné Reddit avec le nom d’utilisateur “Commercial_Big_4378” avait sonvolé et la victime a reçu un message texte prétendument de quelqu’un qui a acheté le téléphone au voleur, ou il se peut que ce soit le voleur lui-même qui prétende avoir acheté l’appareil. Le texte commence par dire (excusez les fautes d’orthographe et de grammaire qui font partie du message) : “J’ai acheté unJ’utilise. Il contient vos messages, e-mails, cartes, banque, notes et informations personnelles, même votre numéro de carte SIM que vous avez transféré. ”

Accédez maintenant à votre iPhone, installez iOS 17.3 et activez la fonction de protection des appareils volés



Le texte se poursuit avec une demande à la victime de désactiver l’application Find My sur le téléphone volé. C’est la seule chose que vous ne devriez jamais faire en cas de perte ou de vol de votre téléphone. Une fois cela fait, le voleur peut modifier le mot de passe de l’identifiant Apple, créer un nouveau mot de passe, réinitialiser Face ID et accéder aux mots de passe de toutes vos applications. La victime a contacté Apple et l’appareil a été verrouillé et effacé. Le téléphone se trouve désormais quelque part en Chine mais ne peut être vendu qu’à une personne sans méfiance dans le pays.

Les demandes plus sensibles, telles que la désactivation de l’application Find My, la modification du mot de passe de l’identifiant Apple ou la réinitialisation de Face ID ou Touch ID, nécessiteront une pause d’une heure afin que le propriétaire de l’appareil puisse déterminer si son appareil a été volé ou s’il est perdu, et si c’est le cas, contactez Apple pour verrouiller l’appareil. Même une fois l’heure écoulée, Face ID ou Touch ID doivent vérifier l’identité du propriétaire de l’appareil.