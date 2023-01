Un voleur tué par balle dans la taqueria de Houston suscite un débat

Il y a une nette différence entre l’autodéfense, le meurtre et l’homicide involontaire. Souvent, la différence entre les trois est le contexte qui peut changer en quelques secondes.

À ce jour, un grand nombre d’entre vous ont vu la vidéo circuler sur les réseaux sociaux qui montre un homme masqué qui a été identifié comme étant Eric Eugene Washington, 30 ans, armé d’une arme de poing en train de voler une taqueria à Houston. Pendant le processus de vol, un homme encore à identifier peut être vu atteindre sa propre arme à feu dissimulée tandis que l’homme masqué a pris possession de la propriété des clients. Lorsque le voleur passe devant l’homme, vraisemblablement pour quitter les lieux, le client tire son arme et tire plusieurs fois sur le voleur, certains à bout portant directement dans la tête. L’homme a tiré tellement de coups de feu que beaucoup ont posé la question : « N’est-ce pas un meurtre ??

Comme toutes choses, un énorme débat a été déclenché sur le moment et le moment où vous ne pouvez pas utiliser une force mortelle juste contre un criminel violent. De plus, combien de coups peuvent être tirés avant qu’un tir d’autodéfense ne devienne un meurtre de sang-froid ? La réponse n’est pas aussi noire et blanche que certains pourraient le vouloir ou s’y attendre. Comme beaucoup de choses concernant les armes à feu, la réponse la plus réaliste est “ça dépend”.

L’avocat du tireur a publié une déclaration via KHOU au nom de son client, parlant de l’état d’esprit actuel de l’homme pendant qu’un grand jury du Texas décide de porter ou non des accusations contre lui.