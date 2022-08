Un voleur prie au temple, puis s’enfuit avec des boîtes de dons

La plupart d’entre nous penseraient qu’un voleur serait tout sauf pieux. Ce n’est clairement pas le cas dans cette histoire. Dans le Jabalpur du Madhya Pradesh, un voleur est entré par effraction dans un temple et a pris un certain temps pour adorer la divinité du temple avant de décamper avec des objets de valeur.

Cet incident s’est produit vers 4 heures du matin le 5 août dans le village de Sukha sous le poste de police de Madhotal à Jabalpur. Le village abrite un ancien temple Lakshmi et c’est là que le vol a eu lieu. Tout l’incident a été enregistré sur CCTV, cependant, le voleur était méconnaissable puisqu’il s’était couvert le visage avec un chiffon.

Vidéo virale : Un voleur torse nu avant de voler 2 boîtes de dons et des cloches, s’incline devant Maa Laxmi dans un temple à Jabalpur, MP. 🙄🙄🙄👇 Une vidéo de plus 👇 pic.twitter.com/1qzJdqSoJj — Naren Mukherjee 🇮🇳 (@ narendra52) 10 août 2022

Après être entré dans les locaux du temple, le voleur est vu s’approcher de l’idole et les mains jointes et offre des prières pendant quelques minutes. Il pourrait probablement s’excuser pour le crime qu’il est sur le point de commettre ou peut-être même chercher des bénédictions. Cela peut être interprété de n’importe quelle manière mais il est toujours déconcertant de voir un voleur adorer dans le temple même qu’il s’apprête à piller. Il s’enfuit ensuite avec la boîte de dons et d’autres objets de valeur.

Le président du comité du temple a déposé une plainte auprès du poste de police local. Selon la police, le voleur non identifié a volé toutes les boîtes de dons conservées dans le temple, ainsi que d’autres objets.

L’enquête sur l’affaire a déjà commencé. Le jeune homme qui a commis le vol serait familier avec la disposition et la structure du temple.

