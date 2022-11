Un voleur et un commis se tirent dessus dans une épicerie de Chicago

CHICAGO (AP) – Un suspect de vol et un commis d’épicerie se sont tués par balle lors d’une tentative de braquage dans le magasin, ont annoncé les autorités.

La fusillade vendredi soir à l’intérieur du supermarché El Barakah dans le quartier South Shore de Chicago a tué le voleur potentiel Nicholas Williams, 24 ans, et l’employé de 63 ans Ali Hassan de Berwyn, a déclaré le bureau du médecin légiste du comté de Cook.

Williams est entré dans le magasin vers 18h20 et a sorti une arme de poing pour tenter de cambrioler le magasin, mais Hassan a sorti une arme de sa ceinture et a tiré sur Williams dans la poitrine, a indiqué la police. Williams a riposté et a tiré sur Hassan dans la poitrine et le dos.

Williams s’est enfui du magasin mais s’est effondré à environ un pâté de maisons et est décédé, a indiqué la police.

Hassan, un immigrant palestinien, a été transporté au centre médical de l’Université de Chicago et a ensuite été déclaré mort.

Deux autres personnes dans le magasin n’ont pas été blessées, a indiqué la police.

The Associated Press