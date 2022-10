Un voleur envoie un e-mail d’excuses pour avoir volé l’ordinateur portable d’un homme, Twitter l’appelle “voleur honnête”

L’histoire virale d’un voleur d’ordinateur portable a créé un énorme buzz sur les réseaux sociaux. Un utilisateur de Twitter a récemment partagé l’histoire bizarre de son vol d’ordinateur portable qui aurait pu laisser les internautes un peu confus quant à l’intention du voleur. Il se trouve qu’après avoir volé l’appareil, le voleur a fini par envoyer un courrier d’excuses au compte de messagerie du propriétaire à partir de son ordinateur portable volé. Dans le court e-mail, le voleur a expliqué qu’il avait du mal à joindre les deux bouts et qu’il a donc décidé de feuilleter l’ordinateur portable et de le vendre pour gagner de l’argent.

Si l’on se fie à l’e-mail, le voleur a parcouru l’e-mail du propriétaire pour vérifier si ce dernier travaillait sur quelque chose d’important. Il joint au courrier une proposition de recherche demandant au propriétaire d’envoyer une liste du dossier dont il pourrait avoir besoin. Mais la liste est venue avec une date limite, a-t-il écrit: «Je sais que j’ai volé votre ordinateur portable hier. J’avais besoin d’argent car j’avais du mal à joindre les deux bouts. Je vois que vous étiez occupé avec une proposition de recherche, je l’ai jointe, et s’il y a d’autres fichiers dont vous avez besoin, veuillez m’alerter avant lundi 12h00 puisque j’ai trouvé un client.

Dès que l’e-mail a attiré l’attention de l’utilisateur, il a partagé l’histoire en ligne affirmant qu’il avait des émotions mitigées après avoir lu la lettre d’excuses. “Ils ont volé mon ordinateur portable la nuit dernière et ils m’ont envoyé un e-mail en utilisant mon e-mail, j’ai des émotions mitigées maintenant”, a déclaré le propriétaire. Jetez un oeil au tweet ici:

Ils ont volé mon ordinateur portable hier soir et ils m’ont envoyé un e-mail en utilisant mon e-mail, j’ai des émotions mitigées maintenant.😩 pic.twitter.com/pYt6TVbV1J — DIEU GULUVA (@Zweli_Thixo) 30 octobre 2022

L’histoire bizarre a attiré l’attention massive des utilisateurs de Twitter, dont certains ont suggéré au propriétaire des moyens qu’il peut utiliser pour récupérer l’appareil. Un utilisateur a écrit: “Pourquoi ne pas lui faire la même offre que le supposé acheteur qu’il a trouvé.”

Pourquoi ne pas lui faire la même offre que le supposé acheteur qu’il a trouvé. — UmehVictor (@umehvic) 30 octobre 2022

Un autre a appelé le voleur intelligent, “Un voleur très intelligent, le fait qu’il ait pensé à vous envoyer un e-mail en utilisant votre e-mail. Je m’envoie toujours des documents, je n’aurais jamais pensé voir un voleur faire ça.

Un voleur très intelligent😂 le fait qu’il ait pensé à vous envoyer un e-mail en utilisant votre e-mail🫶. Je m’envoie toujours des documents, je n’aurais jamais pensé voir un voleur faire ça. — RESPIREZ🗣️ (@ThandoCuzzy) 30 octobre 2022

Un autre a raconté une histoire similaire qui s’est déroulée dans sa vie : « J’ai aussi été victime d’un vol et il m’a rendu mon permis de conduire et mes clés. Ils m’ont même demandé si j’avais une course en taxi. Je n’ai jamais été aussi confus.

J’ai aussi été cambriolé et il m’a rendu mon permis de conduire et mes clés. Ils ont même demandé si j’avais des frais de taxi😂😂😂Je n’ai jamais été aussi confus — Siffleur professionnel (@blueEyeBallz) 30 octobre 2022

L’histoire a recueilli plus de trente-deux mille retweets sur le site de micro-blogging.

Le voleur doit-il être pardonné ?

