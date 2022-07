Un voleur du Bengale occidental s’incline et rend Rs 200 en réalisant qu’il volait un professeur

Harishchandra Roy, ancien professeur principal du lycée Farakka Barrage, a pris sa retraite en 1997. Depuis lors, Roy vit dans un appartement au barrage. M. Roy, qui souffre d’une maladie, a un frère cadet qui vit avec son frère pour s’occuper de lui. Ayant longtemps enseigné à Farakka, il ne faut pas s’étonner que Roy suscite un immense respect de la part des habitants de sa localité. En retour, le généreux Roy redonne à la communauté en aidant financièrement les étudiants défavorisés.

Roy s’est récemment rendu à Bangalore pour un traitement pour lequel il prenait régulièrement des médicaments et de la physiothérapie. Lundi, après le dîner, M. Roy, avec son frère, était chez lui, lorsqu’il a ouvert l’entrée principale de la maison pour se soulager de la journée torride. Sortis de nulle part, deux hommes ont fait irruption dans la maison avec des objets aiguisés en forme de couteau. Lorsque le frère de Roy a essayé de les arrêter, ils l’ont attrapé par la gorge et l’ont poussé à l’intérieur des toilettes et ont verrouillé la porte.

Une fois à l’intérieur, les cambrioleurs ont commencé à menacer le vieil enseignant de leur remettre tout son argent et ses bijoux. Le directeur a accepté et a remis environ dix-sept mille roupies aux hommes masqués. Ils ont également empoché deux téléphones portables avant de partir. Alors que cela ressemblait à n’importe quel autre cambriolage, quelque chose de bizarre s’ensuivit. Reconnaissant qu’il était en train de piller son professeur, l’un des voleurs s’inclina devant le professeur dans un geste de respect. Réalisant peut-être qu’ils ne constituaient pas une menace pour lui ou pour la vie de son frère, l’enseignant a demandé de l’argent pour les courses du matin et la physiothérapie. Le braqueur a alors laissé 200 roupies et un téléphone portable aux pieds de l’enseignant.

L’incident a semé la panique dans l’appartement de Farakka Barrage. L’IC du poste de police de Farakka s’est rendu sur les lieux après avoir été informé de l’incident. Il assurait une sécurité stricte dans la résidence.

La police a commencé à enquêter sur les malfrats. Harishchandra Roy a déclaré : « Dès qu’ils sont entrés dans la maison et ont demandé de l’argent, j’ai donné tout l’argent du placard par pure peur. Mais même alors, ils ont saccagé toute la maison. Mais curieusement, quand ils ont quitté la maison, ils se sont inclinés devant moi.

