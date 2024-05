Un voleur d’identité prétend être à l’origine de la tentative de saisie de Graceland : rapport

{{#rendered}} {{/rendered}}

Un voleur d’identité se serait manifesté et aurait revendiqué la responsabilité du projet audacieux visant à prendre le contrôle du manoir d’Elvis Presley à Graceland et à le vendre aux enchères, selon un rapport du New York Times.

La publication a rapporté qu’une personne avec laquelle elle correspondait par courrier électronique a admis être le meneur du complot.

Le complot aurait impliqué une équipe d’autres fraudeurs et a finalement échoué devant le tribunal la semaine dernière, mais reste toujours entouré de mystère.

Selon le Times, le fraudeur présumé, qui prétend être originaire du Nigeria, a décrit la tentative de saisie comme une arnaque et non comme une tentative légitime de recouvrement d’une dette.

Le meneur a déclaré au média que son équipe s’attaque aux morts, aux personnes sans méfiance et aux personnes âgées, en particulier celles de Floride et de Californie. Ils utilisent des actes de naissance et d’autres documents pour découvrir des informations personnelles afin de les aider dans leurs projets illicites de vol de propriété.

« Nous trouvons comment voler », a déclaré le voleur présumé. « C’est ce que nous faisons. »

Selon le Times, l’adresse e-mail avec laquelle il correspondait correspond à une adresse e-mail utilisée dans les documents judiciaires par Naussany Investments and Private Lending, la société à l’origine de la tentative de saisie de la propriété.

Naussany Investments and Private Lending a affirmé que Lisa Marie Presley, la fille unique d’Elvis, avait contracté un prêt de 3,8 millions de dollars auprès de l’entreprise et utilisé Graceland dans le Tennessee comme garantie. Naussany a affirmé que Lisa Marie n’avait jamais remboursé cet argent avant de mourir l’année dernière. La société a donc tenté de récupérer les pertes présumées en mettant la propriété aux enchères.

Mais la petite-fille d’Elvis, Riley Keough, unique héritière de la propriété, a affirmé que le contrat de prêt était une arnaque et a demandé mercredi au tribunal une injonction pour arrêter la vente.

Keough soutient que Naussany utilisait de faux documents et une fausse société écran pour faire valoir ses affirmations. L’injonction a été accordée et puis, dans un autre rebondissement, Naussany a retiré ses prétentions après l’audience du tribunal.

Selon le Times, l’auteur du courrier électronique a admis que le groupe avait porté son attention sur Graceland dès septembre, huit mois après la mort de Lisa Marie Presley. Naussany Investments a déposé des documents auprès d’un tribunal des successions de Californie, affichant ce qu’il disait être la dette de Lisa Marie Presley pour 2018. Le dossier comprenait un acte de fiducie avec une signature qui, selon elle, était celle de Lisa Marie Presley, avec Graceland présentée en garantie.

Dans des courriels adressés aux avocats de la famille, la société a affirmé qu’elle accepterait une somme réduite de 2,8 millions de dollars pour rembourser le prêt avant de déposer une demande de recouvrement auprès d’un tribunal de Los Angeles, rapporte le Daily Mail.

Naussany Investments a ensuite publié une annonce dans un journal de Memphis, annonçant qu’elle envisageait de vendre Graceland aux enchères dans le cadre d’une tentative de saisie.

Mais Keough ne croyait pas que sa mère avait contracté le prêt, le contestant avec succès devant le tribunal mercredi et obtenant une injonction.

L’avocat Jeffrey Germany, qui représente Keough, a déposé une plainte auprès du tribunal concernant l’authenticité du prétendu acte de confiance. L’Allemagne a soumis un affidavit indiquant que le prétendu notaire n’a pas légalisé la signature de Lisa Marie sur le prétendu acte de fiducie et n’a jamais rencontré Lisa Marie Presley.

Le Times dit avoir demandé des éclaircissements sur des questions spécifiques, mais l’auteur du courrier électronique a répondu : « Vous n’êtes pas obligé de comprendre », tout en s’attribuant le mérite du prétendu succès de l’équipage dans d’autres cas.

« C’est moi qui crée des problèmes », a déclaré l’écrivain dans son premier e-mail vendredi. Le Times rapporte que l’expéditeur du courrier électronique prétendait être basé au Nigeria, mais écrivait en luganda, une langue bantoue parlée en Ouganda, et dans un anglais approximatif. Pour ajouter encore plus de mystère à l’affaire, les documents judiciaires semblent avoir été rédigés dans un anglais courant.

« Votre client n’a rien à craindre », a écrit la personne. « gagnez-la. » Puis l’écrivain a ajouté : « Elle m’a battu à mon propre jeu. »

L’affaire laisse encore de nombreuses questions sans réponse, notamment celle de savoir si Naussany Investments et Private Lending existent. Par exemple, le Times rapporte que les numéros de téléphone indiqués dans les documents judiciaires de l’entreprise ne sont pas en service, tandis que les adresses indiquées par l’entreprise sont celles des bureaux de poste.

Tentative de saisie de Graceland par Naussany Investments fait l’objet d’une enquête par le procureur général du Tennessee, Jonathan Skrmetti.

« J’ai demandé à mes avocats d’examiner cette affaire, de déterminer l’étendue de toute mauvaise conduite qui aurait pu se produire et d’identifier ce que nous pouvons faire pour protéger à la fois les héritiers d’Elvis Presley et toute autre personne susceptible d’être menacée de la même manière », a déclaré Skrmetti dans un communiqué. .