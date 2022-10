Un voleur de voiture opportuniste fait appel aux services aériens et cynophiles de la GRC à Kelowna – Kelowna Capital News

Un voleur a profité de quelqu’un pour réchauffer son véhicule vendredi (28 octobre) matin.

La GRC de West Kelowna dit avoir reçu un rapport de vol de voiture dans le pâté de maisons 2000 du chemin Boucherie vers 8 h. Une femme aurait alors sauté dans la voiture et serait partie. Les Services de l’air de la GRC ont été appelés pour aider à localiser le véhicule.

Environ 30 minutes plus tard, la Nissan, accompagnée d’un deuxième véhicule associé, a été vue roulant sur le pont William R. Bennett vers Kelowna. La Nissan a été récupérée peu de temps après lorsqu’un propriétaire a appelé la police pour dire qu’elle avait été abandonnée sur leur pelouse et que la conductrice s’était enfuie. L’équipe du Service cynophile de la GRC a été appelée pour aider à rechercher deux femmes.

Le suspect au volant de la Nissan est de race blanche, âgé d’environ 30 ans, aux cheveux blonds et vêtu d’un blouson noir de type parka. Aucune description n’est disponible du deuxième suspect.

Toute personne ayant des informations ou pouvant avoir des images de caméras de tableau de bord dans le secteur de l’avenue Maple à Kelowna entre 9 h 00 et 9 h 45 est priée d’appeler la GRC de Kelowna au 250-762-3300 et de référencer le dossier 2022-67654.

