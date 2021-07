Un voleur de voiture court sur les voies ferrées pour fuir les flics, l’abandonne à mi-chemin

Chaque enfant sera fasciné par le jeu « Grand Theft Auto (GTA) » où nous, en tant que joueur, nous engageons dans diverses missions qui impliquent la conduite, le tir et des jeux de rôle occasionnels. Mais nous n’avons peut-être pas vu une telle mission dans la vraie vie. Voici un de ces incidents où une Land Rover Discovery a été volée par un voleur et brisée à travers la barrière du passage à niveau et a couru sur la voie ferrée.

Les images montrent que deux agents ont affronté le conducteur pour sortir de la voiture lorsque le conducteur a tenté de s’enfuir. Dans le chaos, le conducteur a mis la voiture en marche arrière, la vidéo montre que le flic peut voir s’accrocher pendant que la voiture recule.

Dans le processus, deux policiers ont été blessés, tandis que la policière a réussi à se dégager du coup.

Vers 9 h 30, la police du Hertfordshire a déclaré qu’un véhicule volé était entré dans le comté en provenance d’Essex, rapporte le Dailymail.

Les images de vidéosurveillance montrent que le conducteur s’éloigne de la route et fait irruption dans la gare de Cheshunt en brisant la barrière. Les services Greater Anglia, Stansted Express et London Overground ont été affectés à la suite de l’incident. Les spectateurs de la gare ont filmé cet incident alors que le conducteur les dépassait le long des voies. Par la suite, le voleur abandonne la voiture sur la piste avant de repartir à pied.

❗ Services entre Liverpool Street et #Cheshunt, Bishop’s Stortford, Hertford East, l’aéroport de Stansted et Cambridge sont perturbés. Les services entre Stratford et Bishop’s Stortford / Meridian Water sont également perturbés. – Grande Anglia (@greateranglia) 15 juillet 2021

Voici la vidéo :

Un autre témoin oculaire a capturé l’image d’une voiture abandonnée sur la bonne voie

Cependant, la police est à la recherche du coupable. La poursuite vidéo a pris d’assaut les médias sociaux et a même conduit à une tendance de hashtag au Royaume-Uni sous le nom de « tendances #GTA », car elle rappelle aux internautes le jeu vidéo populaire.

Voici quelques réactions

Combien de fois peut-on dire au cours de sa vie « Omg, je viens de voir une voiture rouler sur la voie ferrée alors que j’attendais mon train » https://t.co/ZOueA0q0DK— ℍℕℝ (@SAMSMOODBOARD) 16 juillet 2021

Quelle est votre réaction à cette histoire ?

