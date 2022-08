Un voleur de voiture britannique caché dans un ours en peluche géant déconcerte la police

Un homme au Royaume-Uni, qui était recherché pour vol de voiture, a trouvé un endroit unique pour tromper la police et l’esprit rusé du voleur a laissé les flics perplexes. Cependant, le voleur de 18 ans a été arrêté par la police et envoyé en prison.

Selon la police du Grand Manchester, les flics ont trouvé le voleur caché dans un ours en peluche géant et il a été arrêté. La police du Grand Manchester, dans un message sur Facebook, a déclaré que le voleur se cachait à l’intérieur d’un ours en peluche de cinq pieds de haut pour s’échapper. Le message contenait deux photographies du jouet en peluche prises sous deux angles différents et disait: «Notre groupe de travail de quartier et notre équipe de travail divisionnaire à Rochdale pouvaient à peine croire ce qu’ils ont trouvé à la recherche d’un homme recherché le mois dernier… Nous avons certainement eu un plus que le temps supportable la semaine dernière pour traduire en justice l’un des voleurs de la ville !



Joshua Dobson, un résident de la région de Spotland dans le Grand Manchester, en Angleterre, a volé une voiture en mai. Il était recherché par la police. Selon le post FB, lorsque les flics sont arrivés à son adresse et ont fouillé la maison, ils sont tombés sur un gros ours en peluche dans une pièce qui respirait. Ils ont été déconcertés pendant une minute, mais ont ensuite trouvé Joshua caché à l’intérieur de l’ours en peluche. Joshua s’était fourré à l’intérieur de l’ours en peluche pour échapper aux flics.

S’il avait contrôlé sa respiration pendant un moment, qui sait, il se serait peut-être échappé sous le nez de la police. Joshua a été condamné à neuf mois de prison pour “vol d’un véhicule à moteur, conduite avec disqualification et départ d’une station-service sans paiement”.

