Un voleur de tuyaux en cuivre tente de fuir en traversant l’autoroute Tustin et est tué

Un homme de 32 ans est décédé lundi alors qu’il tentait de traverser une autoroute dans le comté d’Orange après avoir apparemment tenté de voler des canalisations en cuivre dans une entreprise locale.

L’accident s’est produit vers 11 h 35 le long de l’autoroute 55 en direction nord, près de la 1ère rue à Tustin, selon les archives de la California Highway Patrol.

L’homme, identifié comme Alberto Huizar, 32 ans, a été déclaré mort sur les lieux, selon le département du shérif du comté d’Orange. Huizar semblait être sans abri, ont indiqué les autorités.

Le lieutenant Ryan Coe, porte-parole du département de police de Tustin, a déclaré que quelques minutes avant l’accident, Huizar avait été vu sur le toit du bâtiment à l’intersection des rues 1st et Yorba en train de jeter des tuyaux en cuivre dans un caddie. Un témoin a rapporté plus tard que Huizar poussait le chariot rempli de tuyaux en cuivre loin du bâtiment.

Lorsque la police est arrivée, Huizar a arrêté de pousser le chariot et a sauté la clôture bordant l’autoroute. Coe a déclaré que la police avait arrêté de suivre Huizar et avait informé la California Highway Patrol. Alors qu’il tentait de traverser l’autoroute, Huizar a été heurté et tué par une voiture venant en sens inverse.

La mort de Huizar a marqué une issue tragique dans le dernier cas de vol de cuivre en Californie, une tendance de criminalité croissante dans l’État. Plus tôt cette année, Los Angeles Metro a attribué le retard des trains dans South Bay aux vols de fils de cuivre, et l’année dernière, un programme pilote a été lancé pour protéger les lampadaires de la ville contre les voleurs de fils de cuivre.

« Les vols de cuivre sont malheureusement très répandus », a déclaré Coe, ajoutant que les canalisations en cuivre volées avaient été récupérées et restituées à l’entreprise.

L’accident fait l’objet d’une enquête de la California Highway Patrol. Le conducteur n’a pas été blessé et aucun autre véhicule n’a été impliqué dans l’accident.