Un voleur de sac à main de Kelowna à trois reprises arrêté – Kelowna Capital News

L’homme présumé responsable d’une série de vols de sacs à l’arraché de personnes âgées de Kelowna a été arrêté.

« Cet individu a attendu pour s’attaquer à certains membres âgés de notre communauté alors qu’ils étaient seuls, vaquant à leurs occupations quotidiennes », a déclaré le gendarme de la GRC de Kelowna. Mike Della-Paolera.

Le 29 septembre, la police a reçu un appel d’une femme de 76 ans disant que son sac à main avait été volé dans son panier alors qu’elle déchargeait des courses dans un parking du pâté de maisons 1900 de Kane Road. La vidéo de surveillance a montré un homme suspect responsable du vol.

Puis, le 1er octobre, la police a reçu un appel d’une femme de 83 ans qui a déclaré que son sac à main avait été volé alors qu’elle rentrait chez elle à pied depuis l’épicerie le long de Drysdale Blvd. Une fois de plus, un homme inconnu a été signalé comme le coupable.

Une troisième infraction s’est produite le 2 octobre, lorsqu’une femme de 67 ans a signalé qu’elle s’était fait voler son sac à main dans le pâté de maisons 2200 de Baron Road alors qu’elle chargeait des courses dans son véhicule. Elle a dit qu’un homme s’est approché, a attrapé son sac à main et s’est enfui. Elle a alors tenté de poursuivre l’homme, mais il a réussi à s’échapper.

Les trois victimes ont décrit un suspect similaire comme un homme blanc dans la vingtaine qui était mince, de taille moyenne, portant un chandail rougeâtre et a utilisé une camionnette grise pour fuir les lieux.

À l’aide de la description, la GRC de Kelowna a identifié un suspect de 27 ans, qui serait responsable des trois infractions. Le suspect a été arrêté et fait face à plusieurs chefs d’accusation, dont vol de moins de 5 000 $ et possession de biens volés.

