Un voleur de portefeuille saute dans la mer pour éviter d’être arrêté, voici ce qui s’est passé ensuite

Les scènes de poursuite dans les films d’action nous donnent les sensations fortes et la montée d’adrénaline dont nous avons souvent envie. Le jeu du chat et de la souris entre les auteurs d’un braquage et les flics a fait partie de nombreux films, mais avez-vous déjà imaginé comment un scénario réel se déroulerait ? Laissez-nous vous dire qu’une scène récente qui s’est déroulée à Cypress Pointe Beach d’un voleur appréhendé par la police vient tout juste de sortir d’un film d’action.

Un voleur, après un vol, a sauté à la mer pour échapper à l’arrestation et a tenté de nager profondément dans Tampa Bay, mais a finalement été arrêté par les flics persistants. Voici comment l’incident s’est déroulé.

Le 1er octobre, Dewayne Dean, 32 ans, comme le rapporte la station d’information locale WFLA, a arraché le sac à main d’une femme dans le parking d’un hôtel en Floride. Après le vol, il a été aperçu en train de courir vers Cypress Pointe Beach, où des agents l’ont repéré. Dewayne a sauté dans la mer pour s’échapper et a nagé plus loin sur 200 pieds dans la baie de Tampa.

Cependant, la police n’a pas baissé les bras et l’a surveillé même en mer avec un hélicoptère. En fin de compte, Dewayne a dû se rendre et une photo virale de lui se rendant les mains levées avec un hélicoptère de police au-dessus de lui a été partagée par le département de police de Tampa. Regarde.



Selon WFLA, le voleur attrapé a déjà un casier judiciaire. Selon les registres de la prison du comté de Hillsborough, Dewayne fait face à des accusations de vol par arrachage soudain et résistance à des agents sans violence.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici