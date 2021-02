Un GANGSTER qui a ligoté Kim Kardashian dans un braquage de bijoux de 7 millions de livres sterling à Paris a révélé qu’il n’avait aucune idée de qui était la star de la télé-réalité.

Yunice Abbas, 67 ans, était l’une des 12 personnes arrêtées pour le vol de Kim dans son appartement en peluche lors de la Fashion Week de Paris en 2016.

Dans une série d’entretiens pour promouvoir son nouveau livre sur le braquage, Abbas – qui se dit «escroc à temps partiel» – admet qu’il n’aurait jamais accepté le vol s’il savait à quel point la cible était célèbre.

On pense que plus de 7 millions de livres de bijoux ont été attrapés lors de l’attaque – y compris une boîte à bijoux de 5 millions de livres et une bague d’une valeur de 3,5 millions de livres.

La bague de 3,5 millions de livres sterling pourrait également être la deuxième bague de fiançailles de 20 carats offerte à Kim par son mari Kanye West.

Elle avait récemment montré la pierre éblouissante dans un cliché Instagram révélateur après que le rappeur West ait donné la bague à sa femme comme une mise à niveau de sa bague de fiançailles originale de 15 carats Lorraine Schwartz.

Dans son livre – intitulé « J’ai kidnappé Kim Kardashian » – Abbas admet faire partie du gang derrière le braquage, surnommé le « Grandad Robbers » car les coupables étaient tous âgés de 60 à 72 ans.

Un « ami » lui a demandé s’il voulait faire partie du gang qui se regroupait pour voler Kim, 40 ans, selon Le Figaro.

Il a dit que l’ami lui avait dit: « Je vous préviens, c’est une star, la femme d’un rappeur américain. »

Abbas a déclaré au journal français: « Moi, je ne connais pas vraiment de rappeurs célèbres. Et ce que vous ne savez pas, vous ne pensez pas que les autres le savent.

« Je suis allé aider à obtenir un diamant, c’est tout. »

Abbas a déclaré qu’il « a immédiatement regretté d’avoir mis un pied dans ce bâtiment » après avoir réalisé ce qu’il avait fait.

« Je n’aurais jamais imaginé qu’elle était si célèbre », a-t-il déclaré.

«C’est vrai que nous l’avons attaquée», a-t-il révélé.

Mais il a affirmé que Kim avait été ligotée et laissée sur son lit, plutôt que dans la salle de bain.

Il a dit que la mondaine américaine a embelli l’histoire parce que « elle est une dame de spectacle et les affaires ont repris ».

En 2017, le gang aurait dit aux flics que la bague de fiançailles de Kim était le seul objet qu’ils n’avaient pas détruit – et que «quelqu’un l’a».

Mais Abbas prétend qu’il ne sait pas où se trouvent les bijoux volés.

«Cela restera un mystère», a-t-il déclaré.

La police n’a jamais retrouvé qu’une croix incrustée de diamants qu’Abbas a laissée tomber en fuyant les lieux à vélo.

Abbas a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de contester les accusations de vol lors d’un prochain procès.

S’adressant à l’AFP, Abbas a déclaré qu’il souhaitait écrire le livre, publié aujourd’hui, pour raconter sa version de l’histoire.

«Les jurés devront décider, et en théorie, ils le feront uniquement sur la base de ce qui leur sera présenté au tribunal, mais 50 histoires ont déjà été racontées à propos de tout cela – je voulais dire ma vérité, celle que j’ai vécue », A déclaré Abbas.

«Cela s’est passé rapidement, peut-être cinq, six, sept minutes, de l’entrée à la sortie, parce que tout s’est bien passé.

« Personne n’est intervenu, la victime a remis les bijoux sans résistance. »

Après le vol, Abbas a révélé qu’il s’était retrouvé face à face avec une patrouille de police devant l’appartement de Kim.

« Je fermais la porte et ils m’ont regardé, alors j’ai fait un petit signe, comme un salut », a-t-il dit.

« Ils n’étaient qu’à l’un de leurs tours, mais visiblement j’étais nerveux. J’avais l’air calme, ou du moins j’ai essayé, et ça a marché. »

Abbas a passé sa vie à l’intérieur et à l’extérieur de la prison – mais il était «pur» depuis neuf ans jusqu’au braquage de Kardashian.

Après 22 mois derrière les barreaux, un juge l’a libéré pour raisons de santé.

Abbas espère qu’un jury sera indulgent après avoir subi une chirurgie cardiaque.

Le gang serait entré dans l’appartement de luxe de la rue Tronchet à Paris vers 2 h 30 le 3 octobre 2016.

Ils sont entrés par effraction, puis deux d’entre eux ont tenu un pistolet sur la star de la télé-réalité, avant de lui attacher les mains et de l’enfermer dans une salle de bain.

Des images effrayantes de la scène du crime ont révélé les conséquences du vol avec une vidéo des voleurs présumés.

Il a été rapporté que Kim était en proie à «des cauchemars et des flashbacks» après le vol et qu’elle a également dû faire face à son mari, West, en panne.

Parlant du vol à T Singapour, Kim a déclaré: « Je suis définitivement plus anxieuse maintenant, juste avec les gens qui connaissent chacun de vos mouvements. »