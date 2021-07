Un voleur de bijoux Moment, 60 ans, échange 4,2 millions de livres sterling de diamants contre des cailloux dans Ocean’s Eleven con

C’est le moment où une voleuse de bijoux de 60 ans a échangé des diamants d’une valeur de 4,2 millions de livres sterling contre PEBBLES dans une arnaque à la Ocean’s Eleven – avant de blâmer sa sœur décédée pour le casse.

Lulu Lakatos, 60 ans, qui a maintenant été condamnée pour la plus grande câpre de bijouterie de l’histoire britannique, s’est fait passer pour l’experte en pierres précieuses « Anna » au magasin de luxe Mayfair Boodles.

Lulu Lakatos, 60 ans, a volé sept diamants valant des millions aux bijoutiers de luxe Mayfair Boodles Crédit : Police métropolitaine

Des images du moment où le voleur a échangé des pierres précieuses contre des cailloux de jardin ont été publiées Crédit : Police métropolitaine

Elle a dit au personnel qu’elle avait été envoyée pour évaluer les pierres au nom de prétendus acheteurs russes riches.

Mais après avoir remplacé les pierres précieuses par des pierres, elle est sortie, jetant son déguisement de grand-mère glamour dans les toilettes Wetherspoon et quittant le Royaume-Uni via le tunnel sous la Manche.

Elle a ensuite reproché à sa sœur sosie – décédée dans un accident de voiture – d’avoir attrapé les pierres précieuses.

Lukatos a failli s’en tirer avec le crime parfait – après avoir distrait les témoins avec son décolleté dans une robe décolletée et enfilant un maquillage épais et un chapeau géant.

Elle a même dupé le président de Boodle, Nicholas Wainwright, en se faisant passer pour un gemmologue dans un complot digne d’Hollywood.

DÉGUISEMENT ‘GLAM GRAN’ CHEZ SPOONS

M. Wainwright, dont la famille dirige les bijoutiers depuis six générations, a accepté de laisser ‘Anna’ visiter le sous-sol de son magasin phare pour inspecter les pierres précieuses le 10 mars 2016.

Il croyait que son invitée devait acheter les pierres précieuses pour les millionnaires de Moscou ayant des liens avec Israël – mais en fait, elle faisait partie d’un gang qui parcourait l’Europe et tentait d’arnaquer les bijoutiers par tour de passe-passe.

Des images du crime montrent le moment où Lakatos a fait le changement.

Les pierres précieuses devaient être placées dans un sac à main cadenassé et conservées dans le coffre-fort des bijoutiers jusqu’à ce que les fonds soient transférés.

Mais CCTV capture le sac à main mis dans le sac à main d’Anna – et remplacé par un duplicata contenant des pierres lorsque M. Wainwright est monté à l’étage pour prendre un appel de « l’acheteur russe ».

Il avait déjà rencontré l’acheteur apparent, qu’il connaissait sous le nom d’« Alexandre », lors d’un déjeuner à l’Hôtel Métropole de Monaco.

La gemmologue de Boodles, Emma Barton – qui a été témoin du cambriolage – a fait part de ses inquiétudes et le sac à main de Lakatos a été fouillé.

Cependant, les pierres n’ont pas été trouvées à l’intérieur et elle s’est enfuie.

Par la suite, Lakatos a déplacé les pierres dans le sac à main de deux femmes inconnues attendant chez Ralph Lauren. Les suspects n’ont jamais été retrouvés.

Elle s’est ensuite changée dans les toilettes d’un pub près de la gare de Victoria avant de quitter Londres en Eurostar.

En trois heures, le gang avait quitté le pays avec le transport, qui comprenait un diamant rose de trois carats de 1,1 million de livres sterling.

Lakatos a été arrêté en France en septembre de l’année dernière. Mais dans une tournure extraordinaire, elle a dit aux flics que sa sœur Liliana avait avoué des mois avant sa mort être responsable.

La Roumaine de 60 ans a déclaré que sa sœur cadette avait utilisé son passeport pour se rendre au Royaume-Uni et effectuer l’escroquerie.

Liliana voulait se rendre à la police à Paris – mais est décédée dans un accident de voiture en Roumanie avant qu’elle ne puisse le faire, a affirmé l’accusé.

Bizarrement, même Mme Barton a choisi Liliana comme coupable dans une procédure d’identification.

Et Liliana était, en effet, recherchée en Suisse pour un terrain quasiment identique, où une enveloppe contenant 400.000 euros a été troquée contre un duplicata rempli de papier.

Mais cette semaine, Lakatos a été reconnu coupable de complot en vue de voler, selon des sources criminelles inspirées du documentaire de 2014 de Channel 4 The Million Pound Necklace: Inside Boodles.

Pendant ce temps, le magasin reste des millions de livres en poche car les pierres n’étaient pas entièrement assurées.

Le casse a été découvert lorsque le coffre-fort a été ouvert le lendemain et sept petits cailloux de jardin ont été trouvés à l’intérieur.

Les vrais diamants n’ont jamais été récupérés.

Condamnant Lakatos à cinq ans et demi de prison, la juge Emma Goodall QC, a déclaré: « Vous avez été reconnu coupable de complot en vue de voler des diamants, le jury ayant rejeté votre défense, c’est votre sœur décédée et non vous qui avez commis l’infraction .

CASSAGE À LA HOLLYWOODIENNE

« Il s’agissait d’une infraction hautement sophistiquée et audacieuse en termes de planification, de risque et de récompense, une infraction pour laquelle vous avez joué un rôle essentiel. »

Elle a ajouté: « Vous avez passé près d’une heure dans la salle d’exposition de Boodles London à exploiter leur confiance, ce qui vous a permis de vous livrer à une tromperie effrontée et, par tour de passe-passe, vous avez volé sept diamants d’une valeur de 4,2 millions de livres sterling. »

Lakatos, originaire de Saint-Brieuc, en Bretagne, a déjà trois condamnations pour vol en France.

Elle est arrivée à Londres la veille du vol et a été filmée en vidéosurveillance avec Georgeta Danila, 53 ans, entrant à l’hôtel Cricklewood Lodge dans le nord de Londres avant d’effectuer un voyage de reconnaissance à Boodles avec Christophe Stankovic et Mickael Jovanovic.

Danila a attendu dans le pub Willow Walk à Victoria avec des vêtements de rechange pour Lakatos, qui est allé à Boodles déguisé dans un long manteau sombre, un chapeau à bords et une longue écharpe.

LE PLUS GRAND VOL DU ROYAUME-UNI

M. Wainwright l’a escortée dans un escalier en colimaçon en verre jusqu’à la salle de réunion avec Mme Barton, où Lakatos a examiné et pesé les diamants.

Le président de Boodles a déclaré qu’il la « regardait comme un faucon » alors qu’elle enveloppait les diamants individuellement dans du papier de soie prédécoupé et les plaçait dans des boîtes opaques, qui étaient placées dans un sac zippable en forme de sac à main qui était fermé par un cadenas.

Mais Mme Barton a déclaré qu’Anna avait mis le sac à main verrouillé dans son propre sac à main lorsque M. Wainwright est monté à l’étage pour prendre un appel d' »Alexander ».

« Elle a regardé Nicholas monter les escaliers et dès qu’il a tourné le dos à l’escalier en colimaçon, elle a attrapé le sac et l’a mis dans son sac à main », a-t-elle déclaré, témoignant.

« J’ai dit: » non, non, non, vous ne pouvez pas faire ça. S’il vous plaît, sortez les diamants de votre sac à main maintenant. Je dois pouvoir voir les diamants à tout moment « .

« En anglais, elle a répondu : ‘C’est bon, ne t’inquiète pas, il n’y a rien à craindre’. »

Après le vol, Stankovic et Jovanovic sont partis avec les deux jeunes femmes dans une voiture de location à travers le tunnel sous la Manche.

Les deux hommes ont été emprisonnés pendant trois ans et huit mois après avoir plaidé coupable de complot de vol, tandis que Danila a été acquittée après avoir dit à un jury qu’elle n’avait aucune idée qu’elle était impliquée dans le crime.

Après le vol audacieux, Lakatos a jeté son déguisement glamour dans les toilettes de Wetherspoon Crédit : Police métropolitaine

Elle tendit le sac à main à deux femmes qui passaient devant. Ni l’un ni l’autre n’a jamais été tracé Crédit : Police métropolitaine