Un voleur britannique tente de s’enfuir avec un smartphone, le propriétaire du magasin l’enferme avec une astuce cool

Ce n’est pas voler quelque chose qui prouve que vous avez l’intelligence. C’est la lutte contre le vol qui est le testament ultime de l’intelligence. Cet homme a essayé de saisir un téléphone et de sortir en courant du magasin, mais n’y est pas parvenu. Pas parce que quelqu’un l’a attrapé à temps. En fait, personne dans le magasin n’a même bronché lorsque l’homme s’est enfui avec le téléphone. C’est parce que le propriétaire du magasin savait qu’il avait le dessus de toute façon. Dans le clip partagé par Scoopwhoop sur Instagram, le propriétaire du magasin en voyant l’homme essayer de voler à l’étalage appuie simplement sur un bouton pour verrouiller les portes. Le voleur pousse et tire à la porte mais ne parvient finalement pas à sortir. Il retourne simplement chez le propriétaire du magasin et rend le téléphone. Découvrez le clip ici:

Toute la situation a fait craquer les utilisateurs des médias sociaux. Alors que le clip mentionnait qu’il s’agissait d’une porte coincée, de nombreux utilisateurs ont affirmé que ce n’était pas le cas. Ceux qui avaient vu l’intégralité du clip ont également déclaré que le propriétaire du magasin le laissait finalement partir. Un utilisateur d’Instagram a écrit: «Il clique sur l’interrupteur alors qu’il (le voleur) rend le téléphone au commerçant. L’intelligence sauvage concerne le commerçant et non le voleur.

“Cette porte a besoin d’un thérapeute pour s’ouvrir”, a lu un autre commentaire.

Un utilisateur a commenté: “Bro a annulé tout le plan.”

Les voleurs honnêtes font de plus en plus d’apparitions sur les réseaux sociaux. Dans un incident similaire, un utilisateur de Twitter a partagé un incident bizarre de vol de son ordinateur portable. Le voleur a fini par envoyer à l’utilisateur un e-mail d’excuses après avoir attrapé son appareil. Dans le courrier court, non seulement il a expliqué qu’il avait volé l’ordinateur portable parce qu’il avait des difficultés financières et qu’il l’avait vendu pour gagner de l’argent. Non seulement cela, mais il a également parcouru l’ordinateur portable de l’utilisateur pour savoir s’il travaillait sur quelque chose d’important. Lorsque le voleur trouve la proposition de recherche de l’utilisateur, il la joint à l’e-mail et demande ensuite s’il peut envoyer une liste du fichier dont l’utilisateur pourrait avoir besoin. Le voleur a également eu la gentillesse de lui faire savoir qu’il y avait un délai.

Eh bien, dans les deux cas, les voleurs ont fini par rendre les appareils. Seul l’utilisateur de Twitter devait acheter son propre ordinateur portable.

