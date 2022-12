Un voleur attaché au capot d’un camion après avoir volé des sacs de blé dans le district de Muktsar au Pendjab

Le vol suit généralement des mesures strictes prises contre le voleur, soit en l’emmenant chez les flics, soit par toute autre procédure légale. Cependant, l’homme du Pendjab a décidé d’aller au-delà pour punir le voleur qui a été surpris en train de voler des sacs de blé dans son camion. Dans la vidéo virale, on pouvait voir un assistant du chauffeur du camion emmener le voleur au poste de police du district de Muktsar au Pendjab tout en l’attachant au capot du camion.

Le clip qui a fait surface en ligne montrait un homme attaché devant le camion tandis qu’un autre homme parlait de l’emmener au poste de police. On pouvait entendre ce dernier dire à quelqu’un que l’homme avait volé deux sacs de blé et qu’on l’emmenait chez les flics. La légende de la publication sur Twitter disait : “L’assistant du chauffeur du camion a attaché le jeune devant le camion pour avoir volé 2 sacs de blé à #Muktsar.”

Selon les habitants, l’incident s’est produit le 11 décembre sur Abohar Road dans la ville de Sri Muktsar Sahib au Pendjab. L’accusé a été remis au poste de police de l’arrêt de bus.

Le DPS Jagdish Kumar a déclaré avoir reçu deux vidéos liées à l’incident. Dans la première vidéo, le voleur a été vu en train de voler le sac de blé d’un camion de déménagement entièrement chargé pendant que son compagnon le suivait sur la moto. Il a laissé tomber le sac du camion pendant que son compagnon lui tournait le dos et qu’ils s’enfuyaient tous les deux.

Sri Muktsar Sahib, Pendjab | Deux vidéos sont devenues virales, dans l’une, un homme a été vu en train de voler des sacs de blé dans un camion et dans une autre, l’accusé a été vu attaché devant le camion par le chauffeur et a été amené au poste de police. L’action nécessaire a été initiée : Muktsar DSP (11.12) pic.twitter.com/DFQm9fEzPM— ANI (@ANI) 11 décembre 2022

Pendant ce temps, la deuxième vidéo montrait le voleur attaché à l’avant du camion tandis qu’un autre homme était assis à côté de lui en route vers le poste de police. Selon l’ANI, des mesures ont été prises contre les accusés. “Les mesures nécessaires ont été prises”, a confirmé le surintendant adjoint de Muktsar. Il a ajouté : « L’homme a 25 ans et est sous notre garde. Une vidéo a également fait surface dans laquelle on le voit voler un sac de blé dans le camion de déménagement et s’enfuir à moto avec son associé. Nous intenterons également une action en justice contre ceux qui l’ont attaché devant le camion et l’ont fait défiler dans la ville. Ce sont aussi des résidents locaux.

