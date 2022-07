Un voleur à main armée condamné pour des braquages ​​répétés dans un motel local à 5 ​​ans d’intervalle – Shaw Local

Pratiquement le même crime commis par le même voleur à cinq ans d’intervalle a produit les mêmes résultats coupables, sauf que Trent J. Keegan semble susceptible de passer du temps en prison cette fois.

Keegan est un habitant de Chicago et anciennement de Crystal Lake.

Il a été reconnu coupable en 2016 de la tentative de vol à main armée du motel Super 8 à Crystal Lake et condamné à une probation, qui a maintenant été révoquée. Il a plaidé coupable jeudi d’avoir commis un crime similaire au motel Super 8 de Woodstock et a été condamné à 12 ans de prison dans les deux cas.

Keegan est détenu dans la prison du comté de McHenry depuis son arrestation le 4 juin 2021, selon les dossiers du palais de justice et de la prison.

Il a plaidé coupable jeudi à une accusation modifiée de vol à main armée / matraque, un crime de classe X, au motel Super 8 à Woodstock le 17 mai 2020. L’accusation était initialement de vol à main armée / arme à feu, selon des documents judiciaires déposés dans le comté de McHenry. tribunal. Le juge Micheal Coppedge a accepté le plaidoyer de culpabilité négocié.

Keegan a également été condamné à payer 1 000 $ en dédommagement et 1 307,50 $ en frais. À sa sortie de prison, il purgera 18 mois de liberté surveillée obligatoire.

Coppedge a déclaré qu’il reconnaissait que les crimes de Keegan étaient le résultat de l’utilisation ou de l’abus d’alcool et de substances chimiques, et a recommandé qu’il suive un traitement pendant son incarcération.

En échange du plaidoyer de culpabilité à l’accusation modifiée, les autres crimes de classe X de Keegan, y compris la violence armée et le vol à main armée avec une arme à feu, ont été rejetés, selon des documents judiciaires.

En 2021, lorsque Keegan a été arrêté pour l’affaire Woodstock, il était en violation de sa probation pour sa condamnation en 2016 pour l’affaire Crystal Lake. Coppedge a déclaré qu’il n’avait pas terminé son traitement et ses conseils en matière d’alcoolisme. Sa probation a été révoquée jeudi et il a été condamné dans l’affaire Crystal Lake à 12 ans de prison.

Les deux peines seront exécutées simultanément.

Il est tenu de purger la moitié des 12 ans et recevra un crédit pour le temps passé dans la prison du comté de McHenry dans les deux cas de 1 103 jours, a déclaré Coppedge.

Le 11 avril 2015, Keegan a été accusé d’être armé d’un couteau et d’avoir sauté par-dessus le comptoir du motel Super 8 au 577 Crystal Point Drive et d’avoir exigé de l’argent du greffier, selon l’acte d’accusation et la police de Crystal Lake. Après avoir emporté environ 1 200 dollars en espèces, Keegan s’est enfui à pied. Le greffier n’a pas été blessé physiquement, a indiqué la police.

Le 17 mai 2020, Keegan a été accusé d’avoir approché un homme travaillant au comptoir du motel Super 8 au 1220 Davis Road et d’avoir demandé de l’argent à la caisse enregistreuse tout en affichant une arme de poing. Aucun blessé n’a été signalé lors de cet incident, a déclaré la police de Woodstock à l’époque.

Keegan a été accusé d’avoir volé environ 1 000 dollars en espèces au motel “en recourant à la force ou en menaçant de recourir à la force de manière imminente”, selon l’acte d’accusation déposé devant le tribunal du comté de McHenry.