Les images satellites et les photos partagées sur les réseaux sociaux ont capturé une colonne épaisse s’élevant du volcan actif qui a commencé à éclater à 8h41.Des panaches de cendres brunes et de fumée ont dérivé plus haut alors qu’ils se déplaçaient vers le nord-est, atteignant au moins 38500 pieds dans l’atmosphère, se rapprochant altitude à laquelle volent de nombreux avions commerciaux.

«La colonne de cendres commence à retomber autour du volcan», a déclaré Erouscilla Joseph, directeur du Centre de recherche sismique de l’Université des Antilles, au Washington Post: «Il est possible qu’il y ait des dommages matériels. Cela peut durer des jours, des semaines, voire des mois. «

Aucun décès ni blessé n’a encore été signalé.

Jeudi, les autorités ont annoncé que La Soufrière était une menace «imminente» d’éclater, ordonnant à des milliers de personnes d’évacuer une zone dangereuse à l’extrémité nord de l’île des Caraïbes. Les responsables de la gestion des urgences ont émis une alerte rouge après que des scientifiques ont observé des tremblements sur le seul volcan actif de l’île qui indiquaient un risque accru d’éruption lorsque le magma a brisé des roches et s’est déplacé près de la surface.

Les résidents près de La Soufrière ont commencé jeudi à évacuer la «zone rouge» de l’île en se rendant sur les îles voisines, en embarquant sur des bateaux de croisière ou en s’installant dans des abris d’urgence dans d’autres parties de Saint-Vincent. Environ 5 000 à 6 000 personnes vivent dans les zones touchées, a déclaré Joseph.

S’adressant aux journalistes vendredi, le Premier ministre Ralph Gonsalves a déclaré qu’il avait émis l’ordre obligatoire d’évacuer à 16h30 un jour plus tôt, donnant aux autorités environ deux à deux heures et demie avant la tombée de la nuit pour lancer l’effort de transport des résidents. à la sécurité. Vendredi matin, a-t-il déclaré, environ 4 500 avaient été déplacés par des minifourgonnettes et des bateaux.

Il a dit, cependant, qu’il y avait eu quelques «hoquets» dus à des routes obstruées sur le côté nord-est de l’île.

«Je ne veux pas que nous paniquions», dit-il. «Je veux que cela soit discipliné. Je veux que tout soit ordonné. »

Theresa Daniel, porte-parole de l’Organisation nationale de gestion des urgences (NEMO) du pays, a déclaré au Washington Post que les efforts pour évacuer les communautés à l’ombre du volcan étaient compliqués par la faible visibilité et les débris.

«Les efforts sont un peu bloqués à cause du flux de cendres», a-t-elle déclaré.

Gonsalves a déclaré qu’environ 2000 personnes avaient été transférées dans 20 abris actifs et que plus d’espace était créé à l’intérieur des hôtels et des auberges à la fois dans le pays et dans les nations insulaires environnantes. Il a retenu ses larmes en parlant de l’aide des nations voisines et des compagnies de croisière qui se mobilisaient pour aider les évacués.

«Cela nous rappelle que nous sommes une seule famille caribéenne», a-t-il déclaré.

La page Facebook de NEMO est devenue une fenêtre impromptue sur l’effort tendu d’évacuation des communautés voisines.

«Regardez les gens, la route est remplie de tout le monde», a écrit un utilisateur de Facebook, JoJo Lynn. «Une petite île avec un grand nombre de véhicules ne crée aucun mouvement en cas d’urgence.

Dans une déclaration sur les réseaux sociaux, le Centre de recherche sismique de l’Université des Antilles a déclaré que les cendres avaient commencé à tomber sur les flancs du volcan et les communautés environnantes, notamment Chateaubelair et Petite Bordel.

Dans un bulletin, le National Weather Service a averti les pilotes que des cendres volcaniques pourraient être présentes dans l’atmosphère, un danger important pour l’aviation. Les petits filaments métalliques contenus dans les cendres volcaniques peuvent s’accumuler et fondre sur les turbines, étouffant les moteurs et menaçant les avions.

Le panache était suffisamment haut pour déclencher des éclairs volcaniques, avec plusieurs coups de panache au sol frappant les eaux à l’ouest de l’île jusqu’à 5 miles du volcan. L’imagerie satellitaire confirme que la plupart des matériaux associés au panache dérivaient d’est en nord-est et passeraient probablement au nord de la Barbade.

Le National Hurricane Center aux États-Unis a également émis un avis de chute de cendres pour les marins.

Royal Caribbean et Carnival Cruises fournissaient des paquebots pour évacuer les Vincentiens de l’île, y compris quatre navires qui devaient arriver d’ici vendredi. Gonsalves a déclaré que plusieurs nations insulaires voisines, dont Antigua-et-Barbuda, la Barbade, la Grenade et Sainte-Lucie, ont offert d’accueillir les évacués.

En plus de rendre obligatoire la vaccination des évacués des navires de croisière, Gonsalves a également «fortement recommandé» que toute personne entrant dans les installations d’urgence de Saint-Vincent soit vaccinée.

Seule une petite fraction des habitants de Saint-Vincent-et-les Grenadines semble avoir été vaccinée. Vendredi matin, un peu plus de 10 000 doses avaient été administrées jusqu’à présent aux quelque 110 000 habitants de la nation insulaire, selon le projet Our World in Data de l’Université d’Oxford.

En février, Saint-Vincent-et-les Grenadines a reçu 40 000 doses du vaccin AstraZeneca des autorités indiennes. Et plus tôt cette semaine, le pays a reçu un envoi supplémentaire de vaccins via Covax, une initiative soutenue par l’Organisation mondiale de la santé pour distribuer les doses équitablement à travers le monde.

Une vidéo prise par les médias locaux a montré des dizaines d’évacués de la zone de danger arrivant dans la partie sud de l’île pour rester dans les abris d’urgence, chercher refuge auprès des membres de leur famille ou partir ailleurs.

Gonsalves a déclaré que les autorités du Guyana et de Trinité-et-Tobago sont également prêtes à apporter leur aide. Il a demandé à Trinité-et-Tobago d’accepter tous les Vincentiens même s’ils n’ont pas les documents de voyage nécessaires pour les îles, qui sont à environ 175 miles au sud de Saint-Vincent.

