Un volcan sous l’océan Indien ressemble à l’il de Sauron du Seigneur des Anneaux

Des océanographes australiens ont découvert un ancien volcan sous-marin ressemblant à l’ Eyeil de Sauron de la trilogie du film Le Seigneur des Anneaux. Le volcan réside à plus de trois kilomètres sous la surface de la mer et à environ 280 kilomètres au sud-est de l’île Christmas, un territoire du nord-ouest de l’Australie dans l’océan Indien. Le volcan appartient au groupe de monts sous-marins Karma, qui aurait plus de 100 millions d’années.

À l’aide d’un sonar multifaisceaux, les scientifiques ont découvert la caldeira géante de forme ovale du volcan. Une caldeira est une dépression dans l’embouchure d’un volcan causée par son effondrement. Lorsqu’un volcan entre en éruption, du magma rempli dans ses chambres est craché. Les chambres magmatiques vidées peuvent s’effondrer, provoquant une dépression semblable à un cratère dans le volcan. Il peut également laisser un rebord sur la base extérieure du volcan. Cependant, si le volcan continue de cracher du magma, un nouveau pic commence à se former.

La caldeira du volcan découvert mesure 6,2 km sur 4,8 km de diamètre, entourée d’un rebord pouvant atteindre 300 mètres. La caldeira et le bord sont ce qui donne au volcan sa ressemblance avec le redoutable méchant, la caldeira étant sa pupille et le bord étant ses paupières.

La caldeira, appartenant à l’amas Karma vieux de 100 millions d’années, a relativement moins de sédimentation d’organismes de la mer morte, ce qui fait croire aux scientifiques qu’elle semble assez fraîche pour être si vieille. Le scientifique en chef de l’expédition, Tim O’Hara, estime que la sédimentation aurait dû être suffisamment rapide pour étouffer partiellement la caldeira. « Au lieu de cela, il est possible que des volcans aient continué à germer ou que de nouveaux se soient formés longtemps après la fondation d’origine », a écrit O’Hara dans un article publié sur The Conversation.

La découverte a été faite au cours d’une expédition marine de 45 jours par l’Organisation de recherche scientifique et industrielle du Commonwealth, où des scientifiques marins ont mené des enquêtes à distance sur des véhicules à l’aide de navires océaniques. Le voyage a également découvert une montagne marine relativement plus petite cachée sous plusieurs cônes volcaniques. Un autre mont sous-marin découvert par les scientifiques était plus grand et à sommet plat. Fait intéressant, parce que les scientifiques ont nommé le volcan sur la base du Seigneur des Anneaux, ils ont nommé ces deux monts sous-marins Barad-dûr (« Forteresse sombre ») et Ered Lithui (« Montagnes de cendres ») – plus de références de la trilogie classique. Les trois structures appartiennent au groupe Karma.

