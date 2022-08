Un volcan près du principal aéroport d’Islande éclate à nouveau après une pause

La plus perturbatrice de ces derniers temps a été l’éruption du volcan Eyjafjallajokull en 2010, qui a envoyé des nuages ​​de cendres et de poussière dans l’atmosphère, interrompant les voyages aériens pendant des jours entre l’Europe et l’Amérique du Nord, car les cendres pourraient endommager les moteurs à réaction. Plus de 100 000 vols ont été cloués au sol, bloquant des millions de passagers.