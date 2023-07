Un volcan près de la capitale islandaise entre en éruption pour la deuxième fois en un an | Nouvelles du monde

Le volcan islandais Fagradalsfjall, situé à environ 20 miles de la capitale Reykjavik, a commencé à entrer en éruption.

L’éruption se situe dans une vallée inhabitée près de la montagne Litli-Hrutur dans le sud-ouest du pays.

C’est la deuxième fois en moins de 12 mois que le volcan a éclaté, mais n’a réussi à causer aucun dommage ni perturbation malgré la proximité d’un aéroport majeur.

L’Office météorologique islandais a déclaré que « l’éruption est petite et qu’il n’y a actuellement aucune émission de cendres dans l’atmosphère » – ajoutant que la lave émerge comme « une série de fontaines » d’une fissure de 200 m de long.

Les responsables demandent aux gens de ne pas marcher jusqu’au site de l’éruption, affirmant qu’il pourrait y avoir « des niveaux dangereusement élevés de gaz volcaniques » qui s’accumulent.

Kristin Gudmundsdottir, spécialiste des risques naturels au Met Office, a ajouté « ce n’est pas une petite randonnée » et que les autorités attendent de « voir comment l’éruption se développe ».

Une éruption dans la même zone en 2021 a vu des coulées de lave pendant des mois, avec des centaines de milliers de personnes se dirigeant vers l’activité sismique.

L’Islande, située au-dessus d’un point chaud volcanique dans l’Atlantique Nord, connaît une éruption tous les quatre à cinq ans en moyenne.

Le plus perturbateur s’est produit en 2010, lorsque le volcan Eyjafjallajokull a envoyé des nuages ​​de cendres et de poussière dans l’atmosphère, interrompant les voyages aériens pendant des jours entre l’Europe et l’Amérique du Nord, craignant que les cendres n’endommagent les moteurs à réaction.

Plus de 100 000 vols ont été cloués au sol et des millions de passagers bloqués.