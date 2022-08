Un volcan islandais près d’un grand aéroport entre en éruption pour la deuxième fois en un an

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Un volcan est entré en éruption mercredi matin en Islande près de la capitale Reykjavík, huit mois après la fin de sa dernière éruption.

Le Bureau météorologique islandais (Met Office) signalé sur Twitter que l’éruption s’est produite sur le volcan Geldingadalir de Fagradalsfjall. Le volcan est situé à seulement 25 kilomètres ou 16 miles au sud-ouest de la zone métropolitaine du pays.

L’éruption dans la vallée inhabitée n’est pas loin de l’aéroport de Keflavik, la plaque tournante du trafic aérien international de l’Islande. L’aéroport a été alerté dans le cadre de la procédure régulière lors d’une activité volcanique, mais l’aéroport est resté ouvert et aucun vol n’a été interrompu. De plus, le Département de la protection civile et de la gestion des urgences a noté que l’activité volcanique ne constitue pas une menace pour les infrastructures ou les vies.

Le moniteur d’Islande a posté un flux en direct de l’éruption sur YouTube, montrant du magma crachant d’une fissure étroite d’environ 100 à 200 mètres (109 à 218 mètres) de long sur un champ de lave de l’éruption de septembre dernier. L’éruption de l’an dernier était la première sur la péninsule de Reykjanes depuis plus de 800 ans.

Les scientifiques avaient anticipé une éruption quelque part sur la péninsule car plus de 10 000 tremblements de terre ont été détectés dans la péninsule de Reykjanes depuis samedi, selon l’Iceland Monitor.

“Ce que nous savons jusqu’à présent, c’est que l’éruption ne présente aucun risque pour les zones peuplées ou les infrastructures critiques. Nous continuerons bien sûr à surveiller de près la situation, et maintenant nous bénéficions également de l’expérience acquise lors de l’éruption de l’année dernière”, a déclaré Katrín Jakobsdóttir. , a déclaré le Premier ministre islandais dans un communiqué.

La plupart des tremblements de terre ont été plus petits avec une magnitude inférieure à 4. Mais des tremblements de terre plus importants de magnitude 4,7 ont été détectés depuis lundi. Les habitants de Reykjavik ont ​​ressenti dimanche un séisme de magnitude 5,47, selon le Met Office.

“Il y a des indications que la déformation et la sismicité diminuent et cela a été précurseur de l’éruption qui a commencé le 19 mars 2021”, a déclaré mardi le Met Office dans un communiqué. “Compte tenu de tout ce qui précède, la probabilité d’une éruption à Fagradalsfjall dans les prochains jours est considérée comme substantielle.”

L’éruption de 2021 dans la même zone a produit des coulées de lave spectaculaires pendant plusieurs mois qui ont attiré des centaines de milliers de personnes.

L’Islande, située au-dessus d’un point chaud volcanique dans l’Atlantique Nord, enregistre en moyenne une éruption tous les quatre à cinq ans.

La plus perturbatrice de ces dernières années a été l’éruption du volcan Eyjafjallajokull en 2010, qui a envoyé des nuages ​​de cendres et de poussière dans l’atmosphère, interrompant les voyages aériens pendant des jours entre l’Europe et l’Amérique du Nord, car les cendres pourraient endommager les moteurs à réaction. Plus de 100 000 vols ont été cloués au sol, bloquant des millions de passagers.

Les actions de la compagnie aérienne phare de l’Islande, Icelandair, ont augmenté de 6% lorsque la nouvelle de l’éruption a éclaté mercredi. Les investisseurs et les résidents avaient été effrayés par la possibilité d’une éruption beaucoup plus perturbatrice dans une zone peuplée de la péninsule.

