Un volcan islandais entre en éruption près de l’aéroport de la capitale | Nouvelles du monde

Un volcan est entré en éruption près du principal aéroport d’Islande, ont annoncé les autorités météorologiques du pays.

L’éruption se situe près de la montagne Fagradalsfjall, à 32 km (20 miles) au sud-ouest de la capitale Reykjavik, a indiqué l’Office météorologique islandais.

Un flux vidéo en direct du site montre de la lave en fusion et de la fumée crachant d’une fissure dans le sol.

L’aéroport est resté ouvert et aucun vol n’a été interrompu.

Il survient après des jours de petits tremblements de terre dans la région.

L’éruption est proche de l’aéroport de Keflavik, la plaque tournante du trafic aérien international de l’Islande.

Une éruption dans la même zone l’année dernière a produit des coulées de lave spectaculaires pendant plusieurs mois.

L’Islande, située au-dessus d’un point chaud volcanique dans l’Atlantique Nord, connaît une éruption tous les quatre à cinq ans en moyenne.

Le plus perturbateur s’est produit en 2010, lorsque le volcan Eyjafjallajokull a envoyé des nuages ​​de cendres et de poussière dans l’atmosphère, interrompant les voyages aériens pendant des jours entre l’Europe et l’Amérique du Nord, craignant que les cendres n’endommagent les moteurs à réaction.

Plus de 100 000 vols ont été cloués au sol et des millions de passagers bloqués.

Mais contrairement à l’éruption de 2010, celle-ci ne devrait pas cracher beaucoup de cendres ou de fumée dans l’atmosphère.