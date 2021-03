L’éruption du 20 mars près du mont Fagradalsfjall en Islande. | Vilhelm Gunnarsson / Getty Images

L’éruption près de Reykjavik a suivi des mois de tremblements de terre et a conduit à un beau ciel orange et rouge.

Après des mois de tremblements de terre, un volcan endormi depuis longtemps dans le sud-ouest de l’Islande est entré en éruption vendredi soir, conduisant à des vidéos dramatiques et à un magnifique ciel rouge près de la capitale du pays.

Selon le Office météorologique islandais, l’éruption près du mont Fagradalsfjall, à environ 20 miles au sud-ouest de Reykjavik, a eu lieu à 20h45. Bien que considérée comme petite, l’éruption a créé une fissure d’environ 1640 pieds de long et a craché plus de 10 millions de pieds carrés de lave, parfois dans des fontaines atteignant des hauteurs de plus de 300 pieds.

Une nouvelle vidéo de l’éruption dans la vallée de Geldingardalur dans la péninsule de Reykjanes. Pris de l’hélicoptère de la Garde côtière. #Reykjanes #Éruption #Fagradalsfjall pic.twitter.com/B862heMzQL – Bureau météorologique islandais – OMI (@Vedurstofan) 19 mars 2021

C’était la première éruption volcanique dans cette partie de l’Islande – la péninsule de Reykjanes, qui abrite Reykjavik, où vivent la plupart des habitants du pays – en 781 ans. Et c’était la première fois que ce volcan en particulier s’éteignait depuis environ 6000 ans.

L’éruption, dans la vallée de Geldinga, était suffisamment éloignée pour que les évacuations ne soient pas nécessaires et qu’aucune structure ne soit en danger.

« Pour l’instant, il n’est pas considéré comme une menace pour les villes environnantes, » a déclaré le Premier ministre islandais, Katrín Jakobsdóttir, sur Twitter vendredi soir. «Nous demandons aux gens de s’éloigner de la zone immédiate et de rester en sécurité.»

Une éruption volcanique a commencé à Fagradalsfjall sur la péninsule de Reykjanes. Nous surveillons la situation de près et, pour le moment, elle n’est pas considérée comme une menace pour les villes environnantes. Nous demandons aux gens de s’éloigner de la zone immédiate et de rester en sécurité. https://t.co/iIACfCc31E – Katrín Jakobsdóttir (@katrinjak) 19 mars 2021

Les experts ont averti les habitants de se méfier des émissions de gaz dangereux, y compris le dioxyde de carbone et le dioxyde de soufre, et il y a eu des embouteillages. Les drones ont été temporairement interdits de survoler la zone, pour permettre aux scientifiques d’accéder en premier, mais les vols à destination et en provenance de l’aéroport international de Keflavik n’ont pas été affectés.

Le chef de la gestion des urgences dans le pays Raconté les gens doivent fermer leurs fenêtres et rester à l’intérieur pour éviter la pollution par les gaz volcaniques, qui pourrait se propager jusqu’à Thorlákshöfn, une ville située à environ 50 km au sud de Reykjavik.

Mais samedi, le bureau météorologique mentionné, «Actuellement, la pollution gazeuse ne devrait pas causer beaucoup d’inconfort aux personnes, sauf à proximité de la source de l’éruption.»

L’éruption est en cours et pourrait durer «un jour ou un mois», a déclaré Magnús Tumi Gudmundsson, géophysicien à l’Université d’Islande, à RÚV, le service national islandais de radiodiffusion.

La petite éruption ne présente aucun danger immédiat et pourrait durer un jour ou un mois, selon le professeur Magnús Tumi Guðmundsson #Reykjanes #volcan #éruption https://t.co/V8VDH07DTT pic.twitter.com/5Xc6wbPDJo – RÚV (@RUVohf) 20 mars 2021

Cela rend ce dernier événement géologique islandais très différent du tremblement de terre à grande échelle sur le volcan Eyjafjallajokull en 2010, qui a entraîné l’annulation de plus de 100000 vols à travers l’Europe pendant des semaines après la propagation des cendres dans le nord de l’Europe et la Grande-Bretagne. Cela a été décrit comme le plus grand arrêt de l’espace aérien depuis la Seconde Guerre mondiale.

« Plus nous en voyons, plus cette éruption est petite », a déclaré samedi Páll Einarsson, géophysicien à l’Université d’Islande, à l’Associated Press.

Malgré sa taille relativement petite, l’éruption a offert aux résidents des vues uniques – et les habitants de la région ont partagé des photos du ciel, alors que les scientifiques ont mis en place un flux en direct de la lave qui coule.

C’est Fagradalsfjall. Il est à environ 15 miles au sud de Reykjavik et vient de faire éruption. Vous pouvez commencer à pratiquer votre prononciation: Foie-gras-thals-fiat-ill

S’amuser#Islande #volcan pic.twitter.com/IYFHQMzWsx – Ragnar Fjölnisson (@rfjolnisson) 19 mars 2021

L’emplacement de l’Islande le rend particulièrement vulnérable aux tremblements de terre – et aux éruptions

L’Islande n’est pas étrangère à l’activité volcanique. Il y a généralement une éruption tous les quatre ou cinq ans car l’île se trouve dans une région particulièrement sensible à l’activité sismique. Le plus récent, en 2014, était à Holuhraun, un champ de lave dans les hautes terres islandaises.

Les tremblements de terre sont également une expérience familière; depuis 2014, le pays a enregistré entre 1 000 et 3 000 tremblements de terre par an. Mais depuis décembre 2019, ce nombre a considérablement augmenté, selon le New York Times; les scientifiques s’efforcent toujours de comprendre pourquoi.

Rien qu’au cours de la dernière semaine, l’Islande a connu plus de 18 000 tremblements de terre, dont plus de 3 000 dimanche. Au moins 400 avaient eu lieu dans la région du volcan la veille de l’éruption – et c’était une journée relativement calme, selon les météorologues de l’État.

«Il s’agit d’un peu moins d’activité sismique par rapport aux matins précédents où les chiffres étaient d’environ 1 000 tremblements de terre», a indiqué le bureau de la météorologie mentionné.

Beaucoup de ces tremblements de terre étaient indétectables pour les gens ordinaires, mais certains étaient de magnitude 3 et plus, de sorte qu’ils pouvaient être ressentis. Le plus important a été un séisme de magnitude 5,7 le matin du 24 février, suivi d’un tremblement de magnitude 5 30 minutes plus tard.

«J’ai déjà connu des tremblements de terre, mais jamais autant d’affilée», a déclaré Audur Alfa Ólafsdóttir, un habitant de Reykjavik, à CNN plus tôt ce mois-ci. «Il est très inhabituel de sentir la Terre trembler 24 heures sur 24 pendant une semaine entière. Cela vous fait vous sentir très petit et impuissant face à la nature.

Selon Thorvaldur Thórdarson, professeur de volcanologie à l’Université d’Islande, la cause de cette augmentation spectaculaire de l’activité sismique est toujours à l’étude.

«Nous luttons actuellement contre le« pourquoi ». Pourquoi cela arrive-t-il? » il a dit à CNN. «Il est très probable que nous ayons une intrusion de magma dans le [Earth’s] croûte là-bas. Il s’est certainement rapproché de la surface, mais nous essayons de déterminer s’il s’en rapproche encore plus.

Les Islandais ont été mis en garde contre une possible activité volcanique à la suite des tremblements de terre qui ont débuté le 3 mars. Les responsables de l’époque ne s’attendaient pas à ce que l’événement soit mortel ou affecte la propriété.

L’emplacement de l’Islande le long d’une série de plaques tectoniques – connue sous le nom de dorsale médio-atlantique – l’a rendue particulièrement vulnérable à l’activité.

Comme l’écrit Elian Peltier du Times, «Le pays chevauche deux plaques tectoniques, elles-mêmes divisées par une chaîne de montagnes sous-marines qui suinte de la roche chaude en fusion, ou magma. Les tremblements de terre se produisent lorsque le magma pénètre dans les plaques. »

Des fonctionnaires, dont le ministre de la Justice Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, le garde-côte, et premiers intervenants partagé des images aériennes de lave brillante se répandant à travers la fissure.

Photo que j’ai prise ce soir sur l’éruption volcanique de Reykjanes en Islande. Nous surveillons la situation de près et, pour le moment, elle n’est pas considérée comme une menace pour les villes environnantes. #Islande pic.twitter.com/6lTOG4xwjt – Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir (@aslaugarna) 20 mars 2021

Et de nombreux Islandais ont partagé des images sur les réseaux sociaux des séquelles de l’éruption, qui ont jeté une teinte orange dans le ciel. La nuit, sous certains angles, sa lueur se confondait avec le célèbre vert et bleu des aurores boréales.

La pop star Björk – peut-être la résidente la plus célèbre d’Islande – a été l’une de celles qui ont exprimé leur enthousiasme pour l’événement historique et la beauté qui en a résulté.

Voir cet article sur Instagram Un post partagé par Björk (@bjork)

«OUI !! , éruption !! » elle a écrit sur Instagram vendredi. «En Islande, nous sommes tellement excités !!! nous l’avons toujours !!! soulagement quand la nature s’exprime !!! »