Un volcan indonésien entre en éruption, libérant une rivière de lave

Le plus haut volcan d’Indonésie est entré en éruption dimanche, envoyant une rivière de lave sur le terrain de l’île la plus peuplée du pays et des nuages ​​de cendres dans le ciel, selon des informations.

L’Associated Press a rapporté dimanche que les pluies de mousson ont contribué à l’érosion et à l’effondrement d’un dôme de lave au sommet du mont Semeru, qui à son plus haut sommet est à 12 060 pieds au-dessus du niveau de la mer.

Lorsque le dôme de lave s’est effondré, l’éruption a suivi, a déclaré à l’AP un porte-parole de l’Agence nationale de gestion des catastrophes.

Le Centre de coordination de l’ASEAN pour l’assistance humanitaire à la gestion des catastrophes a publié dimanche une mise à jour éclair sur l’éruption du mont Semeru, indiquant que l’activité volcanique a commencé à 0344 UTC + 7, et près de 10 minutes plus tard, “des cendres volcaniques provenant d’avalanches de nuages ​​​​chauds” ont été observées. .

L’analyse préliminaire, selon l’agence, était qu’environ 61 024 personnes, 15 256 ménages et 162 millions de dollars d’infrastructures se trouvaient à moins de 10 kilomètres du volcan et étaient susceptibles d’être touchés. Il a ajouté qu’il n’y a pas de populations concentrées entre 10 et 30 km du volcan.

L’agence a déclaré qu’en réponse à l’éruption, les autorités locales de la régence de Lumajang et de la province de Java oriental procéderaient à l’évacuation des communautés touchées.

L’AP a signalé que des cendres étaient soufflées à près de 5 000 pieds dans le ciel alors que la lave se déplaçait vers une rivière.

Le soleil a été bloqué et les villages se sont couverts de cendres, mais en ce qui concerne les décès, aucun n’a été signalé.

La dernière éruption du Semeru remonte à décembre 2021, faisant 51 morts dans des villages ensevelis dans la boue.

Des centaines de personnes ont été brûlées et plus de 10 000 personnes ont été évacuées de leur domicile.

L’Indonésie est un archipel avec plus de 270 personnes qui y vivent. La région fait partie de la “Cercle de feu” de l’océan Pacifique et est sujette aux tremblements de terre et à l’activité volcanique en raison des lignes de faille et des plaques tectoniques.