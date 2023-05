Un volcan gronde près de Mexico, recouvrant les villes de cendres et perturbant les vols

MEXICO CITY (AP) – Dominant à quelques heures de l’une des plus grandes villes du monde, le volcan Popocatepetl a recouvert les villes voisines de cendres et perturbe les vols à l’aéroport de Mexico, le plus achalandé d’Amérique latine.

Des centaines d’explosions ont craché de la lave depuis le sommet enneigé du Popocatepetl de 17 797 pieds (puh-puh-ka-TEH-pet-tl). Environ 25 millions de personnes vivent à moins de 60 miles de la montagne. Les volcanologues disent que, même si une éruption massive ne semble pas imminente, les éruptions vont probablement se poursuivre, comme elles le font depuis trois décennies.

QUE SE PASSE-T-IL AVEC LE VOLCAN POPOCATEPETL ?

Depuis 1994, il y a eu une recrudescence d’activité sur le volcan affectueusement surnommé « Popo », qui est suivi par l’Université nationale autonome du Mexique (UNAM).

Il a connu des périodes d’activité intense entre 2000 et 2003, puis entre 2012 et 2016. En 2000, cette activité a déclenché une alerte rouge et des évacuations avant que le volcan ne se calme à nouveau.

Au cours des dernières semaines, le volcan est entré dans une autre de ces périodes. Crachant des cendres, du gaz et de la lave, les autorités ont augmenté l’alerte au jaune, deuxième niveau sur une échelle de type feu rouge, mais pas encore au rouge.

Les poussées d’activité précédentes remontent à des siècles. Les écrits préhispaniques parlent d’une intense activité au Popocatepetl au début du XVIe siècle.

Au Guatemala, le volcan de feu a coûté la vie à des centaines de personnes lors d’une éruption en 2018. Il a également récemment provoqué des évacuations pour une activité accrue.

UNE ERUPTION MAJEURE EST-ELLE IMMINENTE ?

Les scientifiques et les autorités mexicaines disent qu’il n’y a aucun signe que les vagues actuelles de petites éruptions à Popocatepetl se transformeront en quelque chose de plus destructeur, a déclaré Servando de la Cruz Reyna, chercheur principal en géophysique à l’UNAM à Mexico, ajoutant qu’il n’y a « rien de nouveau ou surprenant » sur les mouvements récents.

« La probabilité que cela continue comme avant est bien plus élevée que la probabilité que cela atteigne des niveaux beaucoup plus élevés », a-t-il déclaré.

Popocatepetl est actif depuis un demi-million d’années. Sa dernière éruption majeure s’est produite il y a plus de mille ans.

QUE FAIT LE GOUVERNEMENT ?

Les autorités ont fermé des écoles dans des dizaines de municipalités de trois États, mis les troupes en état d’alerte, préparé des abris et vérifié les voies d’évacuation. En dehors de cela, ils encouragent les gens à rester calmes.

Lundi, le président mexicain Andrés Manuel López Obrador a déclaré lors de son briefing du matin que « les mouvements du volcan sont surveillés 24 heures sur 24 ».

QU’EST-CE QUI EST PROBABLE ?

L’activité récente de Popocatepetl n’est pas nécessairement une mauvaise chose, a déclaré Robin Campion, volcanologue à l’Institut de géophysique. Le scientifique a expliqué que de petites explosions atténuent la pression du magma à l’intérieur de la montagne et signifient probablement que cela ne conduira pas à une accumulation et à une éruption plus importante.

« La bonne chose est que … il libère constamment de l’énergie », a déclaré Campion. « J’espère que cela continuera d’être aussi constant et modéré qu’il l’est, afin que tout n’éclate pas en même temps, comme c’était le cas à l’époque préhistorique. »

Alors qu’il continue de gonfler, les cendres pourraient éventuellement devenir un problème dans les zones environnantes, en particulier dans les 7,5 miles entourant le volcan, mais aussi à Mexico.

Bien que les cendres ne soient pas toxiques, Valdés, chef du Service national de sismologie de l’UNAM, a déclaré qu’elles pourraient affecter la respiration et la qualité de l’air, et continuer également d’affecter les vols à destination et en provenance de l’aéroport international de Mexico.

Alors que les cendres continuent de gonfler vers le sud du Mexique, lui et d’autres scientifiques surveillant le volcan s’attendent à ce que les vents se déplacent et soufflent des cendres dans la capitale en juin.

Déjà samedi, des cendres volcaniques transportées par des vents changeants ont forcé l’aéroport de la ville à fermer temporairement. D’autres ont exprimé leur inquiétude quant au fait que le poids des cendres accumulées pourrait faire s’effondrer des maisons construites de manière précaire dans les régions les plus pauvres du Mexique.

Lui et d’autres scientifiques ont recommandé aux résidents de se laver les yeux et de porter des masques faciaux.

« Cela a eu des conséquences importantes. Le seul danger qui nous intéresse vraiment en ce moment, c’est la cendre », a-t-il déclaré. « Les gens ne devraient pas avoir peur, plus que tout, ils devraient prendre des précautions. »

Megan Janetsky, L’Associated Press