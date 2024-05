Un volcan entre en éruption en Islande, envoyant de la lave plus près de Grindavik

GRINDAVIK, Islande – Les évacuations sont en cours et l’état d’urgence a été déclaré après qu’un volcan près de la ville balnéaire de Grindavík en Islande est entré en éruption mercredi matin, projetant de la lave à plus de 160 pieds dans les airs et ouvrant une fissure de plus de 2,4 km de long.

Selon radiodiffuseur public national RÚVl’éruption a commencé juste avant 13 heures, heure locale (9 heures HE) après que des centaines de tremblements de terre ont secoué la région au cours des derniers jours.

QUE SE PASSE-T-IL AVANT L’ÉRUPTION D’UN VOLCAN ?

Dans une déclaration sur Facebook, le ministère islandais de la protection civile et de la gestion des urgences a déclaré que le tunnel magmatique se rapprochait de Grindavík.

RÚV a déclaré que Grindavík avait été évacuée avant l’éruption, mais que les premiers intervenants sont restés en ville.

« L’intrusion magmatique se rapproche de la ville de Grindavik, et les intervenants et autres personnes à Grindavík sont priés d’être prêts à évacuer la ville dans un délai très court. » l’annonce sur Facebook lire.

L’ÉRUPTION D’UN VOLCAN PEUT-ELLE DÉCLENCHER UNE ÉRUPTION SUR UN AUTRE VOLCAN ?

La destination touristique populaire Blue Lagoon a également été évacuée en raison de l’éruption.

« En raison de l’éruption qui a commencé à Sundhnúksgígar le 29 mai, nous avons pris la mesure de précaution d’évacuer et de fermer temporairement toutes nos unités opérationnelles aujourd’hui », Blue Lagoon a déclaré dans un communiqué.

Les autorités demandent aux gens de rester à l’écart des fontaines de lave, et les vols dans la région n’ont pas encore été affectés par l’éruption.

Les scientifiques disent qu’ils pensent que la lave pourrait bientôt atteindre Grindavík, en fonction de la vitesse à laquelle la lave s’écoule.

Le volcan est entré en éruption à plusieurs reprises depuis fin 2023, obligeant à l’évacuation de la ville, ainsi que de Blue Lagoon, à plusieurs reprises.