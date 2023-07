Un volcan entre en éruption dans une vallée inhabitée du sud-ouest de l’Islande

REYKJAVIK, Islande (AP) – Un volcan dans le sud-ouest de l’Islande a commencé à entrer en éruption lundi suite à une activité sismique accrue dans la région, ont annoncé les autorités météorologiques du pays, 11 mois après la fin officielle de sa dernière éruption.

L’éruption se produit dans une vallée inhabitée près de la montagne Litli-Hrútur, à environ 30 kilomètres (19 miles) au sud-ouest de la capitale, Reykjavik.

La zone, connue sous le nom de volcan Fagradalsfjall, est entrée en éruption deux fois au cours des deux dernières années sans causer de dommages ni de perturbations des vols, bien qu’elle se trouve à proximité de l’aéroport de Keflavik, la plaque tournante du trafic aérien international de l’Islande.

L’aéroport est resté ouvert lundi et aucun vol n’a été affecté.

« L’éruption est petite et il n’y a actuellement aucune émission de cendres dans l’atmosphère », a déclaré l’Office météorologique islandais. La lave émerge comme « une série de fontaines » d’une fissure de 200 mètres (656 pieds) de long sur les pentes de la montagne, a-t-il ajouté.

« La fissure de lave semble petite à première vue », a déclaré aux téléspectateurs le journaliste de télévision Kristjan Unnarsson, qui était à bord d’un hélicoptère environ une heure après le début de l’éruption lundi après-midi.

Les autorités ont exhorté les gens à ne pas marcher jusqu’au volcan, affirmant qu’il pourrait y avoir « des niveaux dangereusement élevés de gaz volcaniques » s’accumulant près de l’éruption.

« Ce n’est pas une petite randonnée », a déclaré Kristin Gudmundsdottir, spécialiste des risques naturels au Met Office, à l’Associated Press. « Nous devons attendre et voir comment l’éruption se développe. »

Une éruption de 2021 dans la même zone a produit des coulées de lave spectaculaires pendant plusieurs mois. Des centaines de milliers de personnes ont afflué pour voir le spectacle spectaculaire.

L’Islande, qui se trouve au-dessus d’un point chaud volcanique dans l’Atlantique Nord, enregistre en moyenne une éruption tous les quatre à cinq ans.

La plus perturbatrice de ces derniers temps a été l’éruption du volcan Eyjafjallajokull en 2010, qui a craché d’énormes nuages ​​​​de cendres dans l’atmosphère et entraîné des fermetures généralisées de l’espace aérien au-dessus de l’Europe. Plus de 100 000 vols ont été cloués au sol, bloquant des millions de voyageurs internationaux et interrompant les voyages aériens pendant des jours en raison des craintes que les cendres pourraient endommager les moteurs à réaction.

The Associated Press