Un volcan entre en éruption dans le sud-ouest de l’Islande près de l’aéroport

REYKJAVIK, Islande (AP) – Un volcan dans le sud-ouest de l’Islande a commencé à entrer en éruption mercredi, ont annoncé les autorités météorologiques du pays.

L’Office météorologique islandais a déclaré que l’éruption se produisait près de la montagne Fagradalsfjall, à 32 kilomètres (20 miles) au sud-ouest de la capitale, Reykjavik. Un flux vidéo en direct du site montre de la lave en fusion jaillissant d’une fissure étroite.

L’éruption fait suite à des jours de petits tremblements de terre dans la région et se situe à proximité de l’aéroport de Keflavik, la plaque tournante du trafic aérien international de l’Islande.

Une éruption dans la même région l’année dernière – la première sur la péninsule islandaise de Reykjanes en près de 800 ans – a produit des coulées de lave spectaculaires pendant plusieurs mois.

L’Islande, située au-dessus d’un point chaud volcanique dans l’Atlantique Nord, enregistre en moyenne une éruption tous les quatre à cinq ans.

La plus perturbatrice de ces derniers temps a été l’éruption du volcan Eyjafjallajokull en 2010, qui a envoyé des nuages ​​de cendres et de poussière dans l’atmosphère, interrompant les voyages aériens pendant des jours entre l’Europe et l’Amérique du Nord, car les cendres pourraient endommager les moteurs à réaction. Plus de 100 000 vols ont été cloués au sol, bloquant des millions de passagers.

