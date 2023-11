Un volcan a donné naissance à une nouvelle île et un satellite de la NASA l’a vue depuis l’espace (photo)

Un satellite de la NASA a repéré une île nouvellement formée au large des côtes japonaises qui a connu une naissance ardente fin octobre.

Le joint NASA /Commission géologique des États-Unis Satellite Landsat-9 a vu l’île émerger de la mer au large de l’île d’Iwo Jima, qui fait partie de l’archipel des îles volcaniques au sud du Japon, le 3 novembre.

L’île est née à 1 200 kilomètres au sud de Tokyo, entre 12 h 20 et 12 h 35, heure locale, le 30 octobre, lorsque du magma extrêmement chaud est tombé dans l’océan et a explosé, créant des morceaux de roche de plusieurs pieds de long sur plus de 160 pieds ( 50 mètres) dans les airs, selon l’Université de Tokyo.

“Selon l’Agence météorologique japonaise, l’éruption semble avoir commencé le 21 octobre 2023”, ont écrit des chercheurs de l’Université de Tokyo. “L’emplacement de cette éruption est presque le même que celui de l’éruption de 2022 et on pense qu’il indique la reprise de l’activité magmatique sur Iwo Jima.”

En rapport: Voir les astronautes d’Artemis 2 explorer un cratère semblable à la lune au Canada (photos)

Les éruptions sous-marines ont brisé la surface de l’océan à deux endroits sous la forme d’explosions à la pointe sud d’Iwo Jima, et des roches se sont rassemblées au nord de ces explosions. Cet amas de décombres croissant a finalement formé une île de 330 pieds (100 mètres) de large, à environ 800 mètres (1 kilomètre) d’Iwo Jima, assise dans une eau décolorée jonchée de roches très poreuses appelées pierre ponce.

Roche extrêmement légère, la pierre ponce est créée lorsque de la lave à très forte teneur en eau et en gaz est rejetée par un volcan. À mesure que les bulles de gaz s’échappent de cette lave, elle devient « mousseuse », se refroidissant et durcissant pour former une roche remplie de bulles.

Landsat-9 a vu l’île depuis sa position à 438 milles (705 kilomètres) au-dessus Terre le 3 novembre, et cette image a été comparée aux observations de la région collectées par le même satellite le 18 octobre dans laquelle l’île n’était pas présente.

La naissance de l’île a été observée par un engin beaucoup plus proche de chez nous lorsqu’un avion appartenant au Mainichi Shimbun, un journal japonais, a été le premier stade d’une éruption sous-marine dans la partie sud de l’arc Izu-Ogasawara – une tranchée océanique dans la région. océan Pacifique occidental.

Le site de la nouvelle île a été un foyer d’éruptions sous-marines de vapeur et de lave au cours des dernières années, ont déclaré des chercheurs de l’Université de Toyko, ajoutant qu’il s’agit de l’un des volcans de la caldeira à la croissance la plus rapide – une grande dépression formée lorsqu’un volcan entre en éruption et s’effondre. – dans le monde.