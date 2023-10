Un vol spatial vers Mars pourrait avoir lieu bientôt – Elon Musk

Le milliardaire a affirmé qu’un atterrissage d’essai sans équipage pourrait être effectué dans les quatre prochaines années.

Le projet Starship de SpaceX pourrait bientôt voir un vol sans équipage vers Mars, a annoncé jeudi le milliardaire Elon Musk lors du congrès de la Fédération astronautique internationale (IAF) à Bakou, en Azerbaïdjan, par vidéoconférence.

« Je pense qu’il est en quelque sorte réalisable d’ici quatre ans d’effectuer un atterrissage d’essai sans équipage là-bas », a déclaré Musk à Clay Mowry, président de l’IAF.

Il a toutefois noté que cet objectif n’était qu’« en quelque sorte réalisable ». Mais une fois cet objectif atteint, il y aura d’autres choses à venir, a déclaré Musk, affirmant que l’objectif final du système Starship est « d’atterrir n’importe où sur une surface solide, n’importe où dans le système solaire ».

Le fondateur et PDG de SpaceX a déclaré que le vaisseau spatial Starship de la société – un grand système de fusée réutilisable – se préparait pour son deuxième vol d’essai et attendait une licence de lancement de la Federal Aviation Administration des États-Unis, qui, selon lui, pourrait être accordée dès ce mois-ci.

Le premier Starship a été détruit lors de son premier vol d’essai en avril lorsqu’il n’a pas réussi à se séparer de sa fusée d’appoint et a explosé quelques minutes seulement après avoir quitté la rampe de lancement. SpaceX a décrit l’événement comme un « démontage rapide et imprévu », mais a déclaré que le test avait fourni des informations précieuses.

Pendant ce temps, l’agence spatiale russe Roscosmos a annoncé le mois dernier que son association scientifique et de production (NPO) SA Lavochkin se préparait à lancer une station interplanétaire vers l’un des satellites de Mars après 2030.

La station, nommée « Boomerang », devrait atterrir sur Phobos pour collecter des échantillons de sol en vue d’une livraison ultérieure sur Terre, comme indiqué dans un communiqué de l’OBNL. Cette mission constitue la phase initiale du projet « Expédition-M », qui vise à explorer Mars et ses lunes, Phobos et Deimos, en les observant à distance et en y débarquant des péniches.

En 2016, Roscosmos avait souligné que la mission Boomerang aurait dû être réalisée en partenariat avec l’Agence spatiale européenne (ESA). Cependant, à la lumière du conflit ukrainien, l’ESA a annoncé l’année dernière qu’elle romprait tous ses liens avec son homologue russe.